Политика
ИнтерфаксИздатель The Independent Евгений Лебедев получит место в палате лордов
Бизнесмен российского происхождения, издатель газет The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев получит титул пэра и место в палате лордов Британии, сообщает "Би-би-си". Британские СМИ не раз писали о приятельских отношениях премьера Великобритании Бориса Джонсона с Лебедевым.
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Кино
«Космическому» кино Тома Круза выделили 200 млн долларов
NewInform 12:46
Общество
В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
В России вырастут пенсии работающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.
Газета.Ru 14:11
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Здоровье
Коронавирус в Кострому начали завозить из Крыма и Сочи
В Кострому начали привозить коронавирус из южных регионов, узнал KOSTROMA.TODAY.
Kostroma.Today 07:05
Общество
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
РИА Новости вчера в 15:18
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 14:24
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия
Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
Московский Комсомолец 13:24
Общество
Умер экс-мэр Калининграда Юрий Савенко
Алексей Милованов / Новый Калининград На 60-м году жизни скончался экс-мэр Калининграда Юрий Савенко.
Новый Калининград.Ru 08:06
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Жужа назвала пол второго ребенка
Ранее сообщалось, что бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" Катя Жужа стала мамой во второй раз.
РЕН ТВ 15:54
Игры
В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV
The GEEK 29 июля в 10:29
Технологии
Nvidia может купить разработчика ARM-чипов за $32 миллиарда
SoftBank купила Arm Holdings в 2016 году за $31 миллиард. Эта фирма проектирует процессорные ядра, но сами чипы не выпускает.
Вести.Ru 14:11
Происшествия
Петербургский депутат задержан по делу о взятке в 15 млн рублей
Депутат петербургского ЗакСа от «Единой России» Роман Коваль задержан по делу о взятке.
Диалог 07:19
Авто
Kia презентовал внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet
Корейская компания представила официальные скетчи, на которых виден внешний дизайн и салон нового компактного кроссовера Kia Sonet.
SpeedMe 09:56
Единоборства
Хамзат Чимаев пообещал нокаутировать Макгрегора в первом раунде
Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев, ярко заявивший о себе на Бойцовском Острове в Абу-Даби, рассказал, что будет со звездой промоушена Конором Макгрегором в случае их возможного поединка.
BetOn 11:15
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Происшествия
Экс-предправления банка «Таврический» арестовали из-за мошенничества
Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу экс-председателя правления банка "Таврический" Сергея Сомова, обвиняемого в десяти эпизодах особо крупного мошенничества, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.
Интерфакс 15:20
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Специалист, чьи воспитанницы в минувшем сезоне доминировали в женском одиночном катании, сообщила о том, что наиболее успешная среди них — действующая чемпионка Европы и победительница финала серии Гран-при Алена Косторная — будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 12:24
Экономика
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%
ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъ 08:46
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили вчера в 11:22
Экономика
В России готовится введение одного налога вместо четырех
Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ru 09:46
Общество
Смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми в мире
Китайские смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми на планете, компания стала лидером по итогам второго квартала 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 07:08
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Происшествия
СК не стал заводить дело на полицейского, сломавшего руку журналисту Давиду Френкелю
Новые Известия 13:48
Армия и оружие
В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным
Discover24 12:48