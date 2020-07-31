Политика

ИнтерфаксИнтерфаксИздатель The Independent Евгений Лебедев получит место в палате лордов

Бизнесмен российского происхождения, издатель газет The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев получит титул пэра и место в палате лордов Британии, сообщает "Би-би-си". Британские СМИ не раз писали о приятельских отношениях премьера Великобритании Бориса Джонсона с Лебедевым.
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Александр Лебедев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, писатель. Председатель Совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация», бывший депутат Государственной думы. Депутат Слободской районной думы. Владелец британского онлайн-издания Independent и телевизионного канала London Live. Мажоритарный владелец газеты Evening Standard. Крупнейший частный акционер и инвестор «Новой газеты». Член Совета по внешней и оборонной политике.
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