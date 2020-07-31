Бизнесмен российского происхождения, издатель газет The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев получит титул пэра и место в палате лордов Британии, сообщает "Би-би-си". Британские СМИ не раз писали о приятельских отношениях премьера Великобритании Бориса Джонсона с Лебедевым.

Общество В России вырастут пенсии работающих пенсионеров В России вырастут пенсии работающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда. 2,1K

Экономика Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". 2,8K

Общество Умер экс-мэр Калининграда Юрий Савенко Алексей Милованов / Новый Калининград На 60-м году жизни скончался экс-мэр Калининграда Юрий Савенко. 38

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Катя Жужа назвала пол второго ребенка Ранее сообщалось, что бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" Катя Жужа стала мамой во второй раз.

Авто Kia презентовал внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet Корейская компания представила официальные скетчи, на которых виден внешний дизайн и салон нового компактного кроссовера Kia Sonet. 9

Единоборства Хамзат Чимаев пообещал нокаутировать Макгрегора в первом раунде Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев, ярко заявивший о себе на Бойцовском Острове в Абу-Даби, рассказал, что будет со звездой промоушена Конором Макгрегором в случае их возможного поединка.

Происшествия Экс-предправления банка «Таврический» арестовали из-за мошенничества Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу экс-председателя правления банка "Таврический" Сергея Сомова, обвиняемого в десяти эпизодах особо крупного мошенничества, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу. 4

Фигурное катание Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Специалист, чьи воспитанницы в минувшем сезоне доминировали в женском одиночном катании, сообщила о том, что наиболее успешная среди них — действующая чемпионка Европы и победительница финала серии Гран-при Алена Косторная — будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко. 7

Экономика ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 16

Экономика В России готовится введение одного налога вместо четырех Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета". 13

Общество Смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми в мире Китайские смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми на планете, компания стала лидером по итогам второго квартала 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей. 48