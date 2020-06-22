Общество

ТАССТАССИздатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост

Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе владельца издания Ивана Еремина. "Прозоров покидает свой пост", - сказал собеседник агентства.
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Издатель «Ведомостей» уходит с поста

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