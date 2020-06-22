Общество
ТАССИздатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост
Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе владельца издания Ивана Еремина. "Прозоров покидает свой пост", - сказал собеседник агентства.
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Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Шоу-бизнес
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Политика
Трамп назвал единственное условие встречи с Мадуро
Президент США Дональд Трамп заявил, что если у него и состоится встреча с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, то только для обсуждения его «мирного ухода из власти».
RT на русском 10:59
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Общество
Полиция установила причастных к афере для голосования по Конституции
Московская полиция установила круг лиц, которые причастны к афере с сим-картами для голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:24
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Общество
Голикова заявила о сохранении масочного режима как минимум до осени
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС.
Ведомости 11:28
Общество
На фоне беспорядков в США из игры Fortnite убрали полицейские машины
Кэри, США, 22 июня 2020, 14:57 — REGNUM Из игры Fortnite исчезли все полицейские машины.
REGNUM 07:57
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Авто
Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию
В Омской области людям, пришедшим на голосование по поправкам в Конституцию, пообещали подарки.
Пишет Омск 11:35
Происшествия
Обыски проходят в управлении лесами Алтайского края
ПолитРоссия 02:51
Происшествия
На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в правоохранительные органы, чтобы те установили личности школьниц, издевавшихся над голубем.
РИА Новости 07:05
Политика
Владимир Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Действующий президент России Владимир Путин допустил вероятность, что может выдвинуться на новый президентский срок, если соответствующая поправка в Конституции будет одобрена.
Новгородские ведомости вчера в 07:40
Космос
«Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей
N+1 19 июня в 07:03
Политика
В ДНР заявили, что предупреждали Киев о планах открыть КПП «Еленовка»
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики направили представителям Киева около пяти предложений по возобновлению движения гражданских лиц через КПП на линии соприкосновения и предупредили о своих намерениях открыть контрольно-пропускной пункт "Еленовка", заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
РИА Новости 03:54
Здоровье
В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы
Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
Военное обозрение 08:39
Армия и оружие
КНДР восстанавливает громкоговорители на границе с Южной Кореей
КНДР повторно устанавливает на границе пропагандистские громкоговорители, которые ранее были демонтированы на основе договорённостей с Южной Кореей, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник.
РИА Новости 04:09
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Происшествия
Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM 10:54
Общество
Голикова объяснила низкую смертность от коронавируса в России
По словам Голиковой, Россия рано закрыла границу с Китаем и сразу нарастила тестирование на выявление инфекции, отсюда и низкая смертность от COVID-19.
Известия 10:09
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Футбол
«Ответственность должна нести РПЛ»: заявление «Ростова» по матчу с «Сочи»
Футбольный клуб "Ростов" на своем официальном сайте опубликовал заявление относительно матча 23-го тура Российской премьер-лиги против "Сочи".
РИА Новости 11:24