Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыИздатель газеты Ведомости Глеб Прозоров покидает свой пост

Издатель газеты Ведомости Глеб Прозоров покидает свой пост. Эту информацию он подтвердил в интервью "Эху Москвы". От дальнейших комментариев Прозоров отказался.
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