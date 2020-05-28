Голубович позднее вышел из сделки, а Зятьков нашел нового партнера. Сделка по продаже «Ведомостей» фактически закрыта, осталась «пара технических моментов», подтвердил «Ведомостям» Воронов: «Новыми владельцами издания в ближайшие дни станут Еремин и, возможно, Зятьков».

с чего всё началось

Сделка по продаже газеты «Ведомости», которая принадлежала АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ), закрыта, новым собственником стало АО «Саппорт», которое контролируют основатель «ФедералПресс» Иван Еремин.

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