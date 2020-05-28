Общество
КоммерсантъСделка по продаже «Ведомостей» закрыта
Сделка по продаже газеты «Ведомости», которая принадлежала АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ), закрыта, новым собственником стало АО «Саппорт», которое контролируют основатель «ФедералПресс» Иван Еремин.
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с чего всё началось
Голубович позднее вышел из сделки, а Зятьков нашел нового партнера. Сделка по продаже «Ведомостей» фактически закрыта, осталась «пара технических моментов», подтвердил «Ведомостям» Воронов: «Новыми владельцами издания в ближайшие дни станут Еремин и, возможно, Зятьков».Ведомостивчера в 14:16
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Политика
США введут санкции против Китая из-за Гонконга
Американские власти введут санкции против китайских политиков и представителей Гонконга из-за "подрыва" автономии специального административного района.
РИА Новости 15:24
Общество
В Белоруссии милиция задержала блогера, метившего в президенты
Во время нахождения на одной из городских площадей в Гродно с целью сбора подписей в поддержку кандидата в президенты к Тихановскому обратилась женщина, которую сам блогер в последствии назвал провокатором.
ИА Красная Весна 16:58
Армия и оружие
В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»
В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
Военное дело 01:20
Шоу-бизнес
Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».
РБК 15:42
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices 09:05
Общество
В Миннеаполисе объявили комендантский час
В Миннеаполисе, где из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые беспорядки, объявлен комендантский час.
РИА Новости 17:11
Политика
Захарова прокомментировала решение США прекратить отношения с ВОЗ
В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС 16:54
Общество
В России разработают приложение для мигрантов
После открытия границ РФ эксперты предлагают установить предписание, согласно которому иностранцы будут обязаны подключить специальное приложение с предварительным названием «Мигрант».
Freepressa.ru 13:54
Космос
Отложенный старт Crew Dragon с астронавтами запланирован на субботу
Вторая попытка запуска новейшего американского космического корабля Crew Dragon с астронавтами НАСА на борту намечена на субботу.
РИА Новости 17:22
Игры
Ubisoft объявила бесплатные выходные с Far Cry 5
Goroday.ru 27 мая в 19:20
Гаджеты
Microsoft, Valve и HP представили собственный VR-шлем
Компании Microsoft, HP и Valve представили новую совместную разработку — шлем виртуальной реальность Reverb G2.
Чемпионат 09:04
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости 08:27
Общество
Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса
Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса.
Lenta.ru 16:05
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 10:05
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia вчера в 08:20
Общество
Свыше 500 бойцов Национальной гвардии США направлены в Миннеаполис
RT на русском 09:36
Теннис
Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года
RT на русском 14:24
Политика
Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим.
ТАСС 14:25
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Здоровье
Снизить уровень сахара в крови помогает огурец
Снизить уровень сахара в крови у человека помогает огурец. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:50
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
Piter.tv 13:59
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado превратят в кроссовер с вариатором
Как пишет китайское издание Autohome, в новом поколении Land Cruiser Prado переедет на новую платформу и станет кроссовером.
Тарантас Ньюс 06:50
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
Экономика
Украина 5 июня ожидает получения нового транша МВФ на $1,9 млрд
Украина ожидает, что первый транш в размере $1,9 млрд из новой кредитной программы МВФ 5 июня поступит в распоряжение страны.
ТАСС 15:37
Экономика
ВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
Политика
Таджикистан направил ноту МИД РФ из-за предложения Лаврова
Душанбе, 29 мая 2020, 18:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Таджикистана сегодня, 29 мая, направило ноту МИД России, сообщает департамент информации таджикистанского внешнеполитического ведомства.
REGNUM 11:12
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08