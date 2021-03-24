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Ведомости

Издательства предупредили о возможном подорожании книг из-за нехватки бумаги

Книжные издательства в России в начале года столкнулись с нехваткой офсетной бумаги, которую используют для печати книг и брошюр, сообщил РБК со ссылкой на издательства «Эксмо-Аст» и «Просвещение». По различным оценкам, из-за дефицита офсетной бумаги книги уже в этом году могут подорожать на 10-20%.В источнике
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Издатели предупредили о риске подорожания книг из-за дефицита бумаги

Книгоиздатели в начале 2021 года столкнулись с дефицитом офсетной бумаги, необходимой для печати иллюстрационно-текстовой продукции, в том числе книг и брошюр, сообщили РБК крупнейшие игроки этого рынка.
РБК05:15

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В России резко подорожают книги

Московский Комсомолец08:40

Россиян предупредили о резком подорожании книг

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Издательства предупредили о возможном подорожании книг из-за нехватки бумаги

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Книги в российских магазинах могут заметно подорожать

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Издатели предупредили о подорожании книг

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Издательства предупредили о возможном подорожании книг из-за дефицита бумаги

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Издатели предупредили о риске подорожания книг из-за дефицита бумаги

РБК05:15
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Провинция.ру22 марта в 10:04