Книжные издательства в России в начале года столкнулись с нехваткой офсетной бумаги, которую используют для печати книг и брошюр, сообщил РБК со ссылкой на издательства «Эксмо-Аст» и «Просвещение». По различным оценкам, из-за дефицита офсетной бумаги книги уже в этом году могут подорожать на 10-20%.

С чего всё началось Издатели предупредили о риске подорожания книг из-за дефицита бумаги Книгоиздатели в начале 2021 года столкнулись с дефицитом офсетной бумаги, необходимой для печати иллюстрационно-текстовой продукции, в том числе книг и брошюр, сообщили РБК крупнейшие игроки этого рынка. РБК 05:15