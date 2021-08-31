Будьте в Плюсе

Издержки российских производителей удобрений от углеродного налога ЕС составят €500 млн

"По нашим подсчетам, при ставке 53 евро - стоимости тонны СО2 на европейской бирже - объем потерь приравнен к 500 млн евро", - заявил замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.
Финмаркет
Переходный период углеродного регулирования будет действовать с 1 января 2023 года до конца 2025 года, с 2026 года механизм вступит в силу.
Финмаркет
ТУР будет распространяться на всех торговых партнеров ЕС, за исключением тех государств, которые либо применяют систему торговли сборами на выбросы, либо заключили соглашение о слиянии своей системы торговли на выбросы с европейской системой.
Финмаркет
По оценкам Минэкономразвития РФ, налог затронет поставки в ЕС металлов, труб, удобрений, электроэнергии и цемента из России на $7,6 млрд в год.
Финмаркет

Подробнее о событии

«Несмотря на происки наших друзей и врагов, нефтегазовый комплекс не умер»
БИЗНЕС Online11:33
Зампред «Газпрома» Аксютин: «Солнечная панель, произведенная в КНР, сопоставима с выбросами при сжигании угля»
Реальное время11:10
Минпромторг оценил в 500 млн евро потери производителей нефтехимии от углеродного налога
Интерфакс11:05
Издержки российских производителей удобрений от углеродного налога ЕС составят €500 млн
Коммерсантъ10:18
Минпромторг оценил издержки экспортеров удобрений при углеродном налоге ЕС в €500 млн
ТАСС09:01

Интересное

ING ждет урезания лонгов по доллару

Ставки на усиление доллара, вероятно, будут урезаны после Джексон-Хоул График индекса доллара интервалами в 60 минут Спекулянты сделали ставку на укрепление доллара перед симпозиумом ФРС в Джексон-Хоуле в пятницу, но эти позиции, вероятно, изменились после саммита, сообщает ING.
Profinance.ru09:00