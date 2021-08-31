"По нашим подсчетам, при ставке 53 евро - стоимости тонны СО2 на европейской бирже - объем потерь приравнен к 500 млн евро", - заявил замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.
ТУР будет распространяться на всех торговых партнеров ЕС, за исключением тех государств, которые либо применяют систему торговли сборами на выбросы, либо заключили соглашение о слиянии своей системы торговли на выбросы с европейской системой.
Ставки на усиление доллара, вероятно, будут урезаны после Джексон-Хоул График индекса доллара интервалами в 60 минут Спекулянты сделали ставку на укрепление доллара перед симпозиумом ФРС в Джексон-Хоуле в пятницу, но эти позиции, вероятно, изменились после саммита, сообщает ING.
Например, за двухместный номер с системами на Core i7-10700 и GeForce RTX 3070 возьмут в сутки 80 долларов с человека, а буткем из 6 игровых систем с GeForce RTX 3080 обойдется уже в 150 долларов за сутки каждому любителю видеоигр.