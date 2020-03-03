Происшествия
Lenta.ruИздевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении
Гособвинитель — полковник Сергей Коков — счел обвинение полностью доказанным и попросил приговорить рядового Мухатова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 30 тысяч рублей.
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Общество
У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус
Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что после выявления коронавируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел.
Политика
В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Политика
Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях
Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Происшествия
В Уфе суд вынес приговор нигерийцу в деле об изнасиловании проститутки
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки
Директор Пушкинского музея Мария Лошак назвала тему выставки «потрясающей», отметив, что экспозиция рассказывает о традиции татуировки как способе самопознания человека и его идентификации как личности.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Происшествия
AP: число жертв торнадо в штате Теннесси увеличилось до 19
Число погибших в результате торнадо, произошедшего в штате Теннесси в ночь на вторник, выросло до 19.
Армия и оружие
Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии
Хоккей
«Металлург» разгромил «Барыс» во втором матче серии
3 марта в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина состоялась вторая встреча серии между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом».
Экономика
«Аэрофлот» объяснил рост выплат топ-менеджерам почти на 40%
Лишение топ-менеджмента бонусов из-за авиакатастрофы предусмотрено в KPI компании, пояснял Савельев, премии не должны были выплачиваться со II квартала и до конца 2019 г. Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год.
Общество
Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.
Политика
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
Общество
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Шоу-бизнес
Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Политика
Порошенко назвал власть Украины коллективным Зеленским
«Наша политическая сила не участвовала в назначении этого правительства, и мы не будем принимать участие в его отставке», — заявил Порошенко и подчеркнул, что все, что сейчас происходит в стране, иначе как позором не назвать.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу
В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.
Авто
В Германии показали новый Audi A3 Sportback
Компания Audi представила в Германии пятидверный хетчбэк A3 Sportback нового поколения.
Общество
AliExpress предупредил о задержках посылок из-за коронавируса
Китайский онлайн-маркетплейс AliExpress предупредил о задержках доставки заказов из-за коронавируса, сообщает «Ъ». На англоязычной странице AliExpress в Facebook появилось предупреждение о возможных задержках посылок из-за вспышки коронавируса.