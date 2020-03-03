Происшествия

Lenta.ruLenta.ruИздевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении

Гособвинитель — полковник Сергей Коков — счел обвинение полностью доказанным и попросил приговорить рядового Мухатова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 30 тысяч рублей.
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«Дед» Шамсутдинова выслушал приговор – что случилось 3 марта

Чита.Ру08:42

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

РБК03:50

Издевавшийся над Шамсутдиновым сослуживец получил два года условно

РИА Новости03:43

Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к двум годам условно

RT на русском03:29

Издевавшийся над Шамсутдиновым срочник получил 2 года условно и штраф

РЕН ТВ02:57

Ударивший Рамиля Шамсутдинова солдат получил условный срок

Коммерсантъ03:48

Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении

Lenta.ruвчера в 22:52
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Общество

У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что после выявления коронавируса у москвича были госпитализированы 24 человека: шесть родственников и пять знакомых пациента, а также 13 пассажиров рейса, на котором он летел.
РБК 11:01
Политика

В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
RT на русском вчера в 09:13
Музыка

Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big

Газета.Ru 01:02
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ вчера в 11:27
Политика

Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях

Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Профиль 00:39
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Происшествия

В Уфе суд вынес приговор нигерийцу в деле об изнасиловании проститутки

UfacityNews.ru 09:33
Культура

В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки

Директор Пушкинского музея Мария Лошак назвала тему выставки «потрясающей», отметив, что экспозиция рассказывает о традиции татуировки как способе самопознания человека и его идентификации как личности.
Культуромания вчера в 06:14
Экономика

ФРС США снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
BFM.ru 10:18
Происшествия

AP: число жертв торнадо в штате Теннесси увеличилось до 19

Число погибших в результате торнадо, произошедшего в штате Теннесси в ночь на вторник, выросло до 19.
ТАСС 10:58
Происшествия

Совершивший экстренную посадку в Перми самолет вылетел в Москву

ТАСС 08:23
Футбол

Роналду вылетел на Мадейру к матери, перенесшей инсульт

Mockva.ru 09:46
Армия и оружие

Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии

Вести.Ru 05:20
Происшествия

Школьница скончалась на уроке плавания в Чебоксарах

Известия 06:40
Хоккей

«Металлург» разгромил «Барыс» во втором матче серии

3 марта в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина состоялась вторая встреча серии между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом».
REGNUM 11:02
Экономика

«Аэрофлот» объяснил рост выплат топ-менеджерам почти на 40%

Лишение топ-менеджмента бонусов из-за авиакатастрофы предусмотрено в KPI компании, пояснял Савельев, премии не должны были выплачиваться со II квартала и до конца 2019 г. Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год.
Ведомости 10:17
Общество

Дерипаска подал иск к Навальному на 1 рубль

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы к блогеру и основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите деловой репутации.
Известия 09:48
Политика

Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
RT на русском 08:42
Общество

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском 09:11
Шоу-бизнес

Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Газета.Ru вчера в 03:52
Происшествия

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 10:14
Транспорт

Обход Лосево в Воронежской области сделали платным на 89 лет

Kursk.com 04:27
Культура

Вышел новый «вДудь». Герой выпуска ― актер и блогер Антон Лапенко

Афиша Daily 10:50
Хоккей

Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку

Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Вести.Ru вчера в 00:45
Политика

Порошенко назвал власть Украины коллективным Зеленским

«Наша политическая сила не участвовала в назначении этого правительства, и мы не будем принимать участие в его отставке», — заявил Порошенко и подчеркнул, что все, что сейчас происходит в стране, иначе как позором не назвать.
Телеканал 360° 09:13
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru вчера в 12:46
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу

В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.
Wday.ru вчера в 05:31
Авто

В Германии показали новый Audi A3 Sportback

Компания Audi представила в Германии пятидверный хетчбэк A3 Sportback нового поколения.
Известия 09:59
Общество

AliExpress предупредил о задержках посылок из-за коронавируса

Китайский онлайн-маркетплейс AliExpress предупредил о задержках доставки заказов из-за коронавируса, сообщает «Ъ». На англоязычной странице AliExpress в Facebook появилось предупреждение о возможных задержках посылок из-за вспышки коронавируса.
Retailer.ru 11:12
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