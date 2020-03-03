Происшествия
Газета.RuИздевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно. Об этом сообщает Telegrma-канал Mash. Как отмечается, сторона обвинения просила суд назначить срочнику 2 года колонии поселения и 30 тыс. рублей штрафа.
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Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Глава Счетной палаты предположил, что уже в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии
В заключении Эрдоган подчеркнул, что не имеет планов на территорию Сирии и стремлений там закрепиться.
Спорт
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Здоровье
На Украине подтвердился первый случай заражения коронавирусом
Ситуация вокруг первого официально признанного случая заболевания коронавирусом COVID-19 на Украине «полностью контролируется», 3 марта заявила глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.
Политика
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили обострение ситуации в сирийском Идлибе и в Ливии, сообщили во вторник, 3 марта, в Кремле.
Происшествия
В Москве уголовники изнасиловали и до смерти избили мужчину
Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении двух ранее судимых мужчин, которых подозревают в избиении и сексуальном насилии над знакомым во время застолья, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета России Юлия Иванова.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Киберспорт
Создатели Warface представили план на 2020 год — обещают рекордное количество контента
Общество
Блогер Диденко изначально приняла смерть мужа за розыгрыш
Футбол
Егор Титов: «Наверняка у Кокорина осталась обида на „Зенит“»
Нападающему Александру Кокорину нужно было дать шанс в «Зените». Об этом «Известиям» заявил бывший игрок «Спартака» Егор Титов.
Общество
Дерипаска подал в суд на Навального
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
Шоу-бизнес
Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой
Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Общество
Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням
Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Происшествия
В Забайкалье подросток застрелил отца
Подросток в Забайкалье подозревается в убийстве отца, возбуждено уголовное дело.
Политика
Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
Армия и оружие
Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет
По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе.
Общество
Россиянам пообещали годовые визы в Италию из-за коронавируса
Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано отметил, что жители России являются желанными гостями в стране, однако из-за опасений в связи с коронавирусом некоторые путешественники были вынуждены отменить уже приобретенные туристические поездки.
Политика
Бывший глава ДНР стал мэром Элисты несмотря на протесты
Бывшего главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова назначили главой города Элиста несмотря на многочисленные протесты российских калмыков.
Общество
Мордашов сообщил возможную стратегию передачи детям $17 млрд
Агентство отмечает, что в истории России до сих пор не было случаев передачи наследникам настолько крупных капиталов (Bloomberg оценивает состояние Мордашова в $17,2 млрд, Forbes — в $20,5 млрд), а потому очень важно провести процедуру так, чтобы не навредить огромному бизнесу.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Политика
Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля
Поскольку в истории Израиля еще ни одна партия в одиночку не имела абсолютного парламентского большинства, всякий раз победа на выборах зависела не только от ее собственного электорального веса, но и наличия союзников, готовых вступить в коалицию или оказать внекоалиционную поддержку.
Армия и оружие
Огнеметчики под Волгоградом уничтожили колонну условного противника
Меткими ударами была уничтожена колонна бронированной техники основных сил условного противника.
Здоровье
Украина запретила ввоз животных из Китая из-за эпидемии коронавируса
Ввоз животных из Китая на Украину был запрещен из-за распространения нового типа коронавируса.
Политика
Парламентские выборы в Сирии запланированы на 13 апреля
Президент Сирии Башар Асад назначил парламентские выборы на 13 апреля.
Общество
Российские аптеки предупредили о подорожании лекарств
Лекарства в России могут подорожать на 5-15 процентов, сообщает газета «Ведомости».
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.