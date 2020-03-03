Происшествия
RT на русскомПрокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым
Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
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Происшествия
Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет
Биатлон
Пихлер на слушаниях в CAS по делу Зайцевой назвал Родченкова лжецом
Немецкий тренер Вольфганг Пихлер во время рассмотрения апелляций бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в Спортивном арбитражном суде (CAS) назвал лжецом бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова, на показаниях которого строится обвинительный вердикт Международного олимпийского комитета (МОК).
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Здоровье
Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал респираторные маски неэффективными в предотвращении коронавируса и призвал сограждан перестать их покупать.
Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Политика
Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле
Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Политика
ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции
Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
Происшествия
Борт Владивосток–Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о минировании
Самолет Владивосток - Москва сел в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".
Происшествия
В Москве более 20 школьников получили ожоги роговицы
Во вторник источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 2 марта в Останкинском районе более 20 детей пожаловались на боль в глазах, им был диагностирован ожог роговиц глаз из-за включенной на протяжении дня кварцевой лампы в классе, где проходили занятия.
Политика
Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране
Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру
Спортсменка с 2016 года не участвует в соревнованиях Олимпийская чемпионка, фигуристка Аделина Сотникова, единственная в России обладательница олимпийского золота в одиночном катании, заявила о завершении карьеры.
Энергетика
Нефть поднялась выше $53 за баррель
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 2 марта нефть Brent прибавила 5% и установилась выше $52 за баррель.
Политика
В Краснодар в состоянии комы доставлен кандидат в президенты Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в состоянии медикаментозной комы в краевую больницу города Краснодара.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Общество
Пенс анонсировал создание лекарства для лечения коронавируса к лету
Вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что создание лекарства для лечения коронавирусной инфекции COVID-2019 может быть разработано уже к лету 2020 года.
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Кино
Актеры мерзнут на съемках «Сокола и Зимнего Солдата». Что еще известно о сериалах Marvel?
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Происшествия
Жертвами кораблекрушения в Бразилии стали 18 человек
В результате кораблекрушения на реке Рио-Яри на севере Бразилии погибли 18 человек, трое из них дети в возрасте от 7 до 11 лет.
Общество
Россиянки назвали желаемые подарки на 8 марта
Россиянки хотели бы получить на 8 марта именно то, что им собираются дарить мужчины - ювелирные украшения, косметику и парфюмерию.
Общество
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Правозащитные организации воспользовались обсуждением проекта нового Кодекса об административных правонарушениях для того, чтобы потребовать (в очередной раз) отменить статью 6.11.
Здоровье
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Армия и оружие
Комплексы «Деривация-ПВО» доставят для подготовки к параду
Боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО", которые впервые покажут на параде Победы, и самоходные артиллерийские установки комплекса "Коалиция-СВ" доставляют в Москву для подготовки в параду по железной дороге, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
Общество
Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян
Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Авто
GM-АвтоВАЗ объявил скидки на покупку Chevrolet Niva в марте
Отдельная скидка в размере 50 000 рублей действует на все комплектации Niva 2019 года выпуска, а с учетом госпрограмм льготного автокредитования «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» внедорожник в базовой комплектации SL обойдется всего в 558 000 рублей.