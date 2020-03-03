Происшествия

RT на русскомRT на русскомПрокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым

Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
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Гособвинение попросило два года подсудимому по делу об издевательствах над Шамсутдиновым

ТАСС01:08

Для издевавшегося над Шамсутдиновым срочника попросили два года колонии

РБК00:22

Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении

Lenta.ruвчера в 22:52

Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым

RT на русском00:18

Для издевавшегося над Шамсутдиновым попросили два года колонии-поселения

Коммерсантъвчера в 22:32

Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова

РИА Новостивчера в 22:22

Следователи не нашли связи между действиями сослуживца Шамсутдинова и стрельбой в Горном

Чита.Рувчера в 22:38
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Происшествия

Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет

Российская газета вчера в 22:21
Биатлон

Пихлер на слушаниях в CAS по делу Зайцевой назвал Родченкова лжецом

Немецкий тренер Вольфганг Пихлер во время рассмотрения апелляций бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в Спортивном арбитражном суде (CAS) назвал лжецом бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова, на показаниях которого строится обвинительный вердикт Международного олимпийского комитета (МОК).
ТАСС Спорт вчера в 14:35
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru вчера в 12:59
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Здоровье

Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал респираторные маски неэффективными в предотвращении коронавируса и призвал сограждан перестать их покупать.
Известия 01 марта в 16:51
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Политика

Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию

23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Политика

Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Газета.Ru вчера в 15:33
Политика

ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по Конституции

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля.
РБК 00:25
Происшествия

Борт Владивосток–Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о минировании

Самолет Владивосток - Москва сел в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".
РИА Новости 00:40
Происшествия

В Москве более 20 школьников получили ожоги роговицы

Во вторник источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 2 марта в Останкинском районе более 20 детей пожаловались на боль в глазах, им был диагностирован ожог роговиц глаз из-за включенной на протяжении дня кварцевой лампы в классе, где проходили занятия.
ТАСС 02:06
Политика

Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране

Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС 01:31
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру

Спортсменка с 2016 года не участвует в соревнованиях Олимпийская чемпионка, фигуристка Аделина Сотникова, единственная в России обладательница олимпийского золота в одиночном катании, заявила о завершении карьеры.
Союзное Вече вчера в 04:00
Энергетика

Нефть поднялась выше $53 за баррель

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 2 марта нефть Brent прибавила 5% и установилась выше $52 за баррель.
REGNUM вчера в 21:46
Политика

В Краснодар в состоянии комы доставлен кандидат в президенты Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в состоянии медикаментозной комы в краевую больницу города Краснодара.
REGNUM вчера в 15:47
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:39
Общество

Пенс анонсировал создание лекарства для лечения коронавируса к лету

Вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что создание лекарства для лечения коронавирусной инфекции COVID-2019 может быть разработано уже к лету 2020 года.
Московский Комсомолец вчера в 18:43
Общество

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости вчера в 17:19
Кино

Актеры мерзнут на съемках «Сокола и Зимнего Солдата». Что еще известно о сериалах Marvel?

КиноПоиск вчера в 06:09
Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 13:29
Происшествия

В Таиланде двух россиянок на надувных кругах унесло в море

РИА Новости 01:39
Происшествия

Жертвами кораблекрушения в Бразилии стали 18 человек

В результате кораблекрушения на реке Рио-Яри на севере Бразилии погибли 18 человек, трое из них дети в возрасте от 7 до 11 лет.
Известия вчера в 23:32
Общество

Россиянки назвали желаемые подарки на 8 марта

Россиянки хотели бы получить на 8 марта именно то, что им собираются дарить мужчины - ювелирные украшения, косметику и парфюмерию.
Российская газета 01:52
Общество

Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным

Правозащитные организации воспользовались обсуждением проекта нового Кодекса об административных правонарушениях для того, чтобы потребовать (в очередной раз) отменить статью 6.11.
РИА Новости 00:00
Здоровье

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Деловое.ТВ 01 марта в 05:03
Армия и оружие

Комплексы «Деривация-ПВО» доставят для подготовки к параду

Боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО", которые впервые покажут на параде Победы, и самоходные артиллерийские установки комплекса "Коалиция-СВ" доставляют в Москву для подготовки в параду по железной дороге, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
ТАСС 01 марта в 16:08
Общество

Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян

Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Российская газета вчера в 22:05
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости вчера в 11:20
Авто

GM-АвтоВАЗ объявил скидки на покупку Chevrolet Niva в марте

Отдельная скидка в размере 50 000 рублей действует на все комплектации Niva 2019 года выпуска, а с учетом госпрограмм льготного автокредитования «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» внедорожник в базовой комплектации SL обойдется всего в 558 000 рублей.
Автоновости дня 01:43
Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в ЗабайкальеБольше новостей по теме
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