Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно. Об этом сообщает Telegrma-канал Mash. Как отмечается, сторона обвинения просила суд назначить срочнику 2 года колонии поселения и 30 тыс. рублей штрафа.

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

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