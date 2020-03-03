Происшествия

Газета.RuГазета.RuИздевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно. Об этом сообщает Telegrma-канал Mash. Как отмечается, сторона обвинения просила суд назначить срочнику 2 года колонии поселения и 30 тыс. рублей штрафа.
Читать в источнике
Комментировать468

Подробнее о событии

Издевавшийся над Шамсутдиновым сослуживец получил два года условно

РИА Новости03:43

Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к двум годам условно

RT на русском03:29

Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к условному сроку и штрафу в Чите

Zabnews.ru02:48

Ударивший Рамиля Шамсутдинова солдат получил условный срок

Коммерсантъ03:48

Суд приговорил обвинявшегося в издевательствах над Шамсутдиновым срочника к условному сроку

ZAB.RU02:56

Сослуживец Шамсутдинова Мухатов получил 2 года условно по делу о дедовщине в Горном

Чита.Ру02:53

Сослуживца Шамсутдинова осудили за дедовщину в воинской части

Lenta.ru03:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Биатлон

Пихлер на слушаниях в CAS по делу Зайцевой назвал Родченкова лжецом

Немецкий тренер Вольфганг Пихлер во время рассмотрения апелляций бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в Спортивном арбитражном суде (CAS) назвал лжецом бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова, на показаниях которого строится обвинительный вердикт Международного олимпийского комитета (МОК).
ТАСС Спорт вчера в 14:35
Происшествия

Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе

Летевший из Новосибирска в Москву лайнер авиакомпании S7 экстренно сел в Перми.
RT на русском 03:02
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

РБК 02:54
Происшествия

На Пхукете двух россиянок на надувных кругах унесло в море

Газета.Ru 01:55
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото с особенной дочерью

Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото со своей особенной дочерью.
Актуальные Новости вчера в 13:07
Политика

Путин решил, в каком порядке его поправки в Конституцию вступят в силу

Госдума и Совфед одобрят их, президент подпишет поправки к Конституции, их официально опубликуют - но в силу вступят не они, а лишь порядок их принятия, который Путин прописал отдельно в третьей статье законопроекта.
Znak.com 03:19
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Общество

СЭПО заморозил производство холодильников «Саратов»

Топ-менеджмент завода СЭПО принял решение не закрывать производство легендарных холодильников «Саратов», а временно его законсервировать.
АиФ Саратов 01:49
Музыка

Группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020

RT на русском 03:35
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru вчера в 11:18
Экономика

«Детский мир» сменит генерального директора

Совет директоров, как указала компания, должен будет принять решение еще по двум вопросам: назначении на должность генерального директора Марии Давыдовой сроком на три года — сегодня она занимает пост заместителя генерального директора по коммерческой деятельности; а также назначении Чирахова председателем совета директоров ПАО "Детский мир".
РБК 01:33
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru вчера в 19:42
Общество

Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова

Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Коммерсантъ вчера в 14:50
Происшествия

Забайкальский подросток застрелил отца-тирана

REGNUM 02:36
Футбол

Английские клубы готовы играть без зрителей из-за коронавируса

Английские футбольные клубы готовы проводить матчи без зрителей из-за вспышки коронавируса, сообщает газета Times.
Газета.Ru 02:50
Кино

Книга по девятой части «Звездных войн» объяснила появление Палпатина

РИА Новости вчера в 18:46
Политика

Путин рассказал о важности несистемной оппозиции для России

Несистемная оппозиция вносит в жизнь России большой положительный вклад, заявил президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 01:49
Общество

Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками

Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Ведомости вчера в 16:59
Армия и оружие

Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»

KM.ru вчера в 08:56
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru вчера в 12:46
Общество

В России зафиксировали шесть подтвержденных случаев коронавируса

Шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России к настоящему времени, отмечают в Роспотребнадзоре.
Интерфакс 00:56
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отправилась в Италию на лечение

Лишь недавно источник сообщил о том, что тяжелобольная актриса отправилась в Италию на лечение в компании дочери.
Дни24 вчера в 01:44
Экономика

Банки в России ограничили выдачу кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
RT на русском 01 марта в 22:57
Спорт

Мэрия Москвы может отменить спортивные мероприятия из-за коронавируса

Мэрия Москвы рассматривает возможность отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 03:40
Политика

ЦИК выбрал слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком выбрал логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля.
Газета.Ru 02:59
Кино

Стали известны пять фильмов-номинантов на кинопремию «Ника»

Народные новости вчера в 18:21
Происшествия

В Москве проводят обыски у фанатов после массовой драки

Правоохранительные органы проводят обыски у футбольных фанатов после массовой драки в московском метро, сообщил источник РИА Новости.
РИА Новости 02:09
Общество

Скончался Герой Советского Союза Михаил Булатов

Сегодня, 3 марта, не стало ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Почетного гражданина Курской области и города Курска Михаила Алексеевича Булатова.
ТАКТ-Новости 02:22
Финансы

На торгах рубль укрепился к доллару и евро

На торгах рубль укрепился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Деловое.ТВ вчера в 04:26
Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в ЗабайкальеБольше новостей по теме
Главное