Боец Емельяненко вернул в Чечню подаренный «Мерседес»

Суть спора была в том, что если Емельяненко в течение 1 года прикоснется к алкоголю, то отдает Висмурадову "Мерседес", являющийся подарком Рамзана Кадырова.