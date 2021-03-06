Из федерального бюджета Кузбасс получит 51 миллиард на развитие
В ходе рабочего визита в Кемерово премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении из федерального бюджета 51 млрд. рублей на решение проблем региона.В источнике
В Кемеровской области созданы территории опережающего социально-экономического развития - это Анжеро-Судженск, Юрга, Новокузнецк, Прокопьевск. Если в них будут запускаться новые проекты и создаваться рабочие места, считаю, что мы можем продлить срок их деятельности еще на пять лет.ТАСС
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