Общество
ИжевскИнфо.РУИжевск оказался среди худших российских городов по качеству управления
Ижевск оказался на восьмом месте с конца, также в числе худших Архангельск, Владивосток, Ярославль, Биробиджан, Барнаул, Астрахань и Нижний Новгород.
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с чего всё началось
Кто занял последние места Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель — декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.РБКвчера в 23:00
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