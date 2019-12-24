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с чего всё началось

Ижевск оказался на восьмом месте с конца, также в числе худших Архангельск, Владивосток, Ярославль, Биробиджан, Барнаул, Астрахань и Нижний Новгород.

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