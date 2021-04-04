Изменение климата может затронуть сельскохозяйственное производство
Исследование ученых из Корнеллского университета показало, что с 1960-х годов сельскохозяйственное производство сократилось на 21%. Одной из ключевых причин такой динамики стали климатические изменения.В источнике
С чего всё началось
Ученые сообщили о сокращении роста производства продовольствия
Изменение климата на протяжении десятилетий сдерживает темпы производства продовольствия в мире, предупредили американские ученые. Бьют тревогу и в ООН: организация сообщила о возможном росте голода в мире.
Газета.Ru3 апреля в 02:25
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ИА Красная Весна3 апреля в 14:27