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ФАН

Изменение климата может затронуть сельскохозяйственное производство

Исследование ученых из Корнеллского университета показало, что с 1960-х годов сельскохозяйственное производство сократилось на 21%. Одной из ключевых причин такой динамики стали климатические изменения.В источнике
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С чего всё началось

Ученые сообщили о сокращении роста производства продовольствия

Изменение климата на протяжении десятилетий сдерживает темпы производства продовольствия в мире, предупредили американские ученые. Бьют тревогу и в ООН: организация сообщила о возможном росте голода в мире.
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