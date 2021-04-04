Исследование ученых из Корнеллского университета показало, что с 1960-х годов сельскохозяйственное производство сократилось на 21%. Одной из ключевых причин такой динамики стали климатические изменения.

С чего всё началось Ученые сообщили о сокращении роста производства продовольствия Изменение климата на протяжении десятилетий сдерживает темпы производства продовольствия в мире, предупредили американские ученые. Бьют тревогу и в ООН: организация сообщила о возможном росте голода в мире. Газета.Ru 3 апреля в 02:25