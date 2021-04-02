Изменение климата с 1960-х годов замедлило производство продуктов питания на 21%
По мнению ученых, перемены в климате стали главным фактором распространения голода в мире.В источнике
С чего всё началось
Ученые сообщили о сокращении роста производства продовольствия
Изменение климата в мире привело к потере около 21% роста сельскохозяйственного производства с 1960-х годов, сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование Корнеллского университета при поддержке Минсельхоза США. Это равносильно потере роста производительности за последние семь лет.
Газета.Ruвчера в 02:25
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Изменение климата с 1960-х годов замедлило производство продуктов питания на 21%
Московские новости2 апреля в 09:55