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Московские новости

Изменение климата с 1960-х годов замедлило производство продуктов питания на 21%

По мнению ученых, перемены в климате стали главным фактором распространения голода в мире.В источнике
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Газета.Ru
С чего всё началось

Ученые сообщили о сокращении роста производства продовольствия

Изменение климата в мире привело к потере около 21% роста сельскохозяйственного производства с 1960-х годов, сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование Корнеллского университета при поддержке Минсельхоза США. Это равносильно потере роста производительности за последние семь лет.
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