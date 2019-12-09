Экономика
ИзвестияИзменения климата снизят капитализацию компаний на $2,3 трлн
Капитализация компаний в самых различных сферах экономики может снизиться на сумму от $1,6 трлн до $2,3 трлн из-за ужесточения нормативных требований в связи с изменением климата.
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Политика
Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины «по проблеме милитаризации Крыма»
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
Политика
Встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже завершилась
В Париже завершилась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщили в Елисейском дворце.
Авто
Объявили российские цены на внедорожник GAC GS8
Китайский GAC Motor представил в России свою первую модель – внедорожник GAC GS8, который поступит в продажу уже завтра, 10 декабря.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
После встречи Путина и Зеленского Нормандский саммит продолжится
Переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) прерваны ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
Хоккей
«Авангард» упустил победу над «Барысом», имея преимущество в две шайбы
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Спорт
МОК отреагировал на санкции ВАДА в отношении России
Международный олимпийский комитет выступил с заявлением относительно решение исполкома ВАДА, который утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Здоровье
Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака
Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
Политика
Зеленский оконфузился на встрече «нормандской четверки»
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Политика
Эрдоган собирается обсудить с Путиным ситуацию в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе возможных телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе ситуацию в Ливии и убедить его отказаться от поддержки маршала Халифы Хафтара.
Авто
В РФ с 1 января вырастут цены на автомобили BMW
Происшествия
Кандидат в президенты Абхазии арестован по делу о похищении бизнесмена
Сухумский горсуд арестовал на два месяца бывшего кандидата в президенты Абхазии Артура Анкваба по подозрению в похищении предпринимателя Армена Григоряна.
Спорт
Российских футболистов не оказалось в «антидопинговом списке WADA»
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало информацию о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил.
Политика
Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм
Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
Общество
Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck
Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Здоровье
Отсутствие правильного режима сна вызывает проблемы с сердцем
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Политика