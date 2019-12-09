Экономика

ИзвестияИзвестияИзменения климата снизят капитализацию компаний на $2,3 трлн

Капитализация компаний в самых различных сферах экономики может снизиться на сумму от $1,6 трлн до $2,3 трлн из-за ужесточения нормативных требований в связи с изменением климата.
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Изменения климата снизят капитализацию компаний на $2,3 трлн

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Последствия изменения климата обойдутся компаниям в мире в $2,3 трлн

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Политика по климату ударит по фирмам, загрязняющим окружающую среду

Век04:21

Борьба против климатических изменений обойдется компаниям 2,3 трлн долларов

Новые Известия10:01
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Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
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В Париже завершилась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщили в Елисейском дворце.
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Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
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Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
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Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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МОК отреагировал на санкции ВАДА в отношении России

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Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе возможных телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе ситуацию в Ливии и убедить его отказаться от поддержки маршала Халифы Хафтара.
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Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
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В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
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