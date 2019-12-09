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Авто Объявили российские цены на внедорожник GAC GS8 Китайский GAC Motor представил в России свою первую модель – внедорожник GAC GS8, который поступит в продажу уже завтра, 10 декабря.

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Общество В Турции ввели налог на проживание в отелях Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.

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Фигурное катание Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.