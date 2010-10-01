Экономика

Мой БрянскМой БрянскИзменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ вступили в силу

Предоставлять налоговые декларации о предполагаемом доходе физлиц по форме 4-НДФЛ не нужно с 1 января 2020 года, сообщается на официальном сайте ФНС. Также отмечается, что изменился порядок расчета авансовых платежей по НДФЛ у ИП и других лиц, занимающихся частной практикой.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Современный Предприниматель09 января в 02:09

За 2019 год 3-НДФЛ надо сдавать по новой форме

ИА Клерк.Рувчера в 02:15

С 1 января в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Piter.tv09 января в 05:43

С 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

REGNUM09 января в 03:35

С нового года изменился порядок предоставления НДФЛ

MariMedia06:14

Налоговая служба напомнила об изменениях в порядке исчисления и уплаты НДФЛ

Гарант09 января в 01:29

5 причин блокировки счетов из 20 связаны с несдачей отчетности

Бухгалтерия.ру08 января в 02:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Армия и оружие

Система ПВО Ирана приняла украинский «Боинг» за крылатую ракету

Система ПВО Ирана приняла самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
ФАН 07:41
Политика

Путин и Меркель начали встречу в Кремле

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель начали встречу в Кремле.
RT на русском 06:53
Происшествия

Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии

Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Известия 06:35
Политика

Сбившая украинский Boeing ракета взорвалась под кабиной пилотов

News.ru 05:35
Политика

В МАУ заявили, что оснований для отмены рейса из Тегерана не было

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.
ТАСС 06:34
Происшествия

Два сейфа с деньгами и 16 дорогих автомобилей украли у фирмы в Москве

Два сейфа с деньгами и 16 автомобилей представительского класса были похищены на предприятии в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Газета.Ru 04:37
Биатлон

Норвежская сборная победила в женской эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Победное время сборной Норвегии составило 1 час 14,11 минуты при 11 дополнительных патронах и без штрафных кругов.
REGNUM 07:40
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после издевательств над ребенком в Омске

СК возбудил уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка в Омске. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в субботу, 11 января.
Известия 05:33
Культура

Нижнетагильский театр кукол превратил Бармалея в Гитлера

Живое выступление двухметровые куклы и Бармалей похожий на карикатуру Гитлера вызвали волну обсуждений среди тагильчан.
Ревизор.ру 07:42
Общество

Украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами

Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
Газета.Ru 06:45
Экономика

Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству премиального шоколада

Инвестфонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына бывшего президента РЖД Владимира Якунина, договорился продать свою долю в бизнесе French Kiss — производителе и продавце шоколадных конфет.
РБК 04:00
Политика

Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Газета.Ru 05:25
Происшествия

Пригожина арестовали в аэропорту Мюнхена

Российский бизнесмен Евгений Пригожин был задержан в аэропорту Мюнхена. Он прилетел в немецкий город утром из Санкт-Петербурга.
News.ru 07:40
Экономика

Forbes (США): Какие страны будут расти, а какие убавят национальный доход в 2020 году (Forbes)

Ожидается, что представители США встретятся со своими европейскими коллегами для того, чтобы обсудить, как можно заставить Иран вернуться к переговорному столу по вопросу о уже разрушенной «ядерной сделке».
ИноСМИ 04:01
Хоккей

«Йокерит» одолел «Северсталь», выиграв пятый матч подряд

«Йокерит» одержал пятую победу подряд, набрал 63 очка и вышел на третье место в турнирной таблице Западной конференции, потеснив СКА (63 очка) на четвертую позицию.
ProstoProSport вчера в 14:12
Гаджеты

На смартфоны Honor 9X пришла ОС Android 10

Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
ToDay News Ufa 01:02
Наука

Китайцы создали первую мобильную станцию квантовой спутниковой связи

В Китае создали первую в мире мобильную станцию для связи со спутником по защищенному методами квантовой криптографии каналу.
N+1 вчера в 07:33
Политика

Поклонская рассказала о слезах крымчан из-за российских паспортов

Lenta.ru 06:38
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 07:24
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека

Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
РИА Новости 04:09
Шоу-бизнес

Возлюбленная Илона Маска Клэр Буше родит ему ребенка

Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
OAnews вчера в 01:24
Технологии

Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
ToDay News Ufa 03:08
Общество

Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Lenta.ru 03:55
Политика

В Абхазии отменили итоги президентских выборов после событий в Сухуме

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и назначила повторные выборы президента республики, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте ВС. В соответствии с документом итоги второго тура выборов, состоявшихся 8 сентября, признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК — недействительными.
РБК вчера в 14:39
Общество

Выигравшая миллиард в лотерею прокомментировала свою победу

В интервью НТВ жительница Московской области Надежда Бартош, которая благодаря призовому лотерейному билету стала обладательницей миллиарда рублей, поделилась своими впечатлениями от случившегося.
Журналистская правда вчера в 06:21
Космос

Полёты в космос вызывают проблемы с глазами

Понять механизм и причину проблем медикам не удавалось до 2019 года.
Популярная механика 07 января в 19:01
Общество

Скончался султан Омана, правивший страной полвека

К власти Кабус бен Саид Аль Саид пришел в 1970 году путем бескровного дворцового переворота, свергнув своего отца.
BFM.ru 07:00
Политика

В правительстве назвали ахиллесову пяту космической отрасли России

Говоря о задачах руководства «Роскосмоса», вице-премьер поручил ему найти пути оздоровления отрасли, чтобы страна могла «гордиться своей космической индустрией».
РБК 07:34
Гаджеты

В Сети появилось первое «живое» фото Redmi Note 9

UfaTime.ru 06:56
Теннис

Джокович переиграл Медведева и не пустил Россию в финал ATP Cup

Новак Джокович взял над россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP Cup и вывел свою команду в финал соревнований.
Газета.Ru 00:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное