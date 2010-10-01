Экономика
Мой БрянскИзменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ вступили в силу
Предоставлять налоговые декларации о предполагаемом доходе физлиц по форме 4-НДФЛ не нужно с 1 января 2020 года, сообщается на официальном сайте ФНС. Также отмечается, что изменился порядок расчета авансовых платежей по НДФЛ у ИП и других лиц, занимающихся частной практикой.
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Армия и оружие
Система ПВО Ирана приняла украинский «Боинг» за крылатую ракету
Система ПВО Ирана приняла самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Политика
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Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Политика
В МАУ заявили, что оснований для отмены рейса из Тегерана не было
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Происшествия
Два сейфа с деньгами и 16 дорогих автомобилей украли у фирмы в Москве
Два сейфа с деньгами и 16 автомобилей представительского класса были похищены на предприятии в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Биатлон
Норвежская сборная победила в женской эстафете на этапе КМ в Оберхофе
Победное время сборной Норвегии составило 1 час 14,11 минуты при 11 дополнительных патронах и без штрафных кругов.
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Общество
Украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами
Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству премиального шоколада
Инвестфонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына бывшего президента РЖД Владимира Якунина, договорился продать свою долю в бизнесе French Kiss — производителе и продавце шоколадных конфет.
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Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Происшествия
Пригожина арестовали в аэропорту Мюнхена
Российский бизнесмен Евгений Пригожин был задержан в аэропорту Мюнхена. Он прилетел в немецкий город утром из Санкт-Петербурга.
Экономика
Forbes (США): Какие страны будут расти, а какие убавят национальный доход в 2020 году (Forbes)
Ожидается, что представители США встретятся со своими европейскими коллегами для того, чтобы обсудить, как можно заставить Иран вернуться к переговорному столу по вопросу о уже разрушенной «ядерной сделке».
Хоккей
«Йокерит» одолел «Северсталь», выиграв пятый матч подряд
«Йокерит» одержал пятую победу подряд, набрал 63 очка и вышел на третье место в турнирной таблице Западной конференции, потеснив СКА (63 очка) на четвертую позицию.
Гаджеты
На смартфоны Honor 9X пришла ОС Android 10
Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
Наука
Китайцы создали первую мобильную станцию квантовой спутниковой связи
В Китае создали первую в мире мобильную станцию для связи со спутником по защищенному методами квантовой криптографии каналу.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
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Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Илона Маска Клэр Буше родит ему ребенка
Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Политика
В Абхазии отменили итоги президентских выборов после событий в Сухуме
Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и назначила повторные выборы президента республики, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте ВС. В соответствии с документом итоги второго тура выборов, состоявшихся 8 сентября, признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК — недействительными.
Общество
Выигравшая миллиард в лотерею прокомментировала свою победу
В интервью НТВ жительница Московской области Надежда Бартош, которая благодаря призовому лотерейному билету стала обладательницей миллиарда рублей, поделилась своими впечатлениями от случившегося.
Космос
Полёты в космос вызывают проблемы с глазами
Понять механизм и причину проблем медикам не удавалось до 2019 года.
Общество
Скончался султан Омана, правивший страной полвека
К власти Кабус бен Саид Аль Саид пришел в 1970 году путем бескровного дворцового переворота, свергнув своего отца.
Политика
В правительстве назвали ахиллесову пяту космической отрасли России
Говоря о задачах руководства «Роскосмоса», вице-премьер поручил ему найти пути оздоровления отрасли, чтобы страна могла «гордиться своей космической индустрией».
Гаджеты
В Сети появилось первое «живое» фото Redmi Note 9
Теннис
Джокович переиграл Медведева и не пустил Россию в финал ATP Cup
Новак Джокович взял над россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP Cup и вывел свою команду в финал соревнований.