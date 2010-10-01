Предоставлять налоговые декларации о предполагаемом доходе физлиц по форме 4-НДФЛ не нужно с 1 января 2020 года, сообщается на официальном сайте ФНС. Также отмечается, что изменился порядок расчета авансовых платежей по НДФЛ у ИП и других лиц, занимающихся частной практикой.

Изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ вступили в силу

Происшествия Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.

Культура Нижнетагильский театр кукол превратил Бармалея в Гитлера Живое выступление двухметровые куклы и Бармалей похожий на карикатуру Гитлера вызвали волну обсуждений среди тагильчан.

Экономика Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству премиального шоколада Инвестфонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына бывшего президента РЖД Владимира Якунина, договорился продать свою долю в бизнесе French Kiss — производителе и продавце шоколадных конфет.

Политика Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.

Происшествия Пригожина арестовали в аэропорту Мюнхена Российский бизнесмен Евгений Пригожин был задержан в аэропорту Мюнхена. Он прилетел в немецкий город утром из Санкт-Петербурга.

Хоккей «Йокерит» одолел «Северсталь», выиграв пятый матч подряд «Йокерит» одержал пятую победу подряд, набрал 63 очка и вышел на третье место в турнирной таблице Западной конференции, потеснив СКА (63 очка) на четвертую позицию.

Гаджеты На смартфоны Honor 9X пришла ОС Android 10 Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.

Наука Китайцы создали первую мобильную станцию квантовой спутниковой связи В Китае создали первую в мире мобильную станцию для связи со спутником по защищенному методами квантовой криптографии каналу.

Происшествия Бочкарева призналась в хранении наркотиков Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика В Абхазии отменили итоги президентских выборов после событий в Сухуме Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и назначила повторные выборы президента республики, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте ВС. В соответствии с документом итоги второго тура выборов, состоявшихся 8 сентября, признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК — недействительными.

Общество Выигравшая миллиард в лотерею прокомментировала свою победу В интервью НТВ жительница Московской области Надежда Бартош, которая благодаря призовому лотерейному билету стала обладательницей миллиарда рублей, поделилась своими впечатлениями от случившегося.