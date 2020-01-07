Экономика
Мой БрянскИзменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ вступили в силу
Предоставлять налоговые декларации о предполагаемом доходе физлиц по форме 4-НДФЛ не нужно с 1 января 2020 года, сообщается на официальном сайте ФНС. Также отмечается, что изменился порядок расчета авансовых платежей по НДФЛ у ИП и других лиц, занимающихся частной практикой.
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