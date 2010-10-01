Экономика

Banknn.ruBanknn.ruВступили в силу изменения в порядке сдачи отчетности по НДФЛ

Порядок сдачи отчетности по НДФЛ изменился с начала 2020 года, сообщает сайт «Современный предприниматель». Таким образом, представлять налоговые декларации по форме 4-НДФЛ о предполагаемом доходе физлиц с января уже не является необходимостью.
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С нового года изменился порядок предоставления НДФЛ

MariMedia06:14

Важные изменения для бухгалтера, вступившие в силу

ИА Клерк.Рувчера в 07:59

Налоговая служба напомнила об изменениях в порядке исчисления и уплаты НДФЛ

Гарант09 января в 01:29

С 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

REGNUM09 января в 03:35

Вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Современный Предприниматель09 января в 02:09

С 1 января в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

Piter.tv09 января в 05:43

Вступили в силу изменения в порядок исчисления и уплаты НДФЛ

Глас Народа09 января в 01:10
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ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире

ToDay News Ufa вчера в 10:25
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 05:16
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Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном

Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
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Роухани пообещал наказать виновных в катастрофе украинского Boeing

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Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

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Еще в 1851 году немецкий медик Карл Вундерлих определил, что «здоровая» температура тела 37 градусов (от 36,2 до 37,5). Именно этот диапазон и решили изучить современные ученые.
ГЛАС.RU 09 января в 08:14
Экономика

Белоруссия ввела экологический налог на транспортировку нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами – 50% от прибыли компаний.
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Гаджеты

Представлен круглый смартфон, разрабатываемый 5 лет

ToDay News Ufa 01:11
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Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени, об этом говорится в заявлении ЛНА.
РИА Новости 16:45
Политика

WSJ: США угрожают Ираку лишением доступа к средствам от продажи нефти

Издание The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источник, что Вашингтон угрожает лишить Ирак доступа к правительственному банковскому счёту в США, который содержит иракские средства от продажи нефти.
RT на русском 19:50
Общество

Меган Маркл подписала контракт с Disney

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Вести.Ru 10:32
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«Ливерпуль» Клоппа обыграл «Тоттенхэм» Моуринью с минимальным счетом

В матче 22-го тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм Хотспур" сыграл на домашнем поле с "Ливерпулем".
Газета.Ru 14:48
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МИД Британии отреагировал на задержание посла в Тегеране

Глава МИДа Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание британского посла в Иране Роберта Макейра на акции протеста в Тегеране.
Известия 18:21
Политика

Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране самолет

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попытался переложить на Россию ответственность за уничтожение лайнера МАУ в Иране.
РИА Новости 10:59
Происшествия

СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области

Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области, от которого пострадали пять человек, сообщается на сайте областного СУСК РФ.
РИА Новости 19:09
Биатлон

Сборная России по биатлону осталась без медалей в эстафете в Оберхофе

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Российская газета 11:07
Экономика

Опубликован план приватизации на 2020–2022 годы

Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря.
Коммерсантъ 09 января в 03:41
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В России рекордно подешевел iPhone 7

В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
UfaTime.ru 09 января в 15:54
Авто

На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для РФ

Kia в своем рекламном ролике рассказала про новый кроссовер Seltos, который уже скоро поступит в продажу.
Газета DAILY вчера в 10:54
Здоровье

Названы способы предотвращения рака желудка

Как пишет «АиФ», чтобы вовремя выявить рак желудка, важно регулярно проходить обследования, а также обращаться к врачам при обнаружении таких симптомов, как появление чувства вздутия после еды, быстрое насыщение при малом потреблении пищи, постоянная изжога, тошнота без причин, боли в области живота, резкая потеря веса, постоянное расстройство желудка, чувство усталости, рвота после еды.
Известия вчера в 20:53
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки

РИА Новости 09 января в 00:53
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России

Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем, по цепочке, к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.
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Игры

В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
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Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости 09 января в 14:46
Общество

Звезду «Джокера» Хоакина Феникса задержали за участие в митинге в США

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Общество

Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС

Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
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Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
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Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на котором будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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Антонов призвал хранить историческую память о Второй мировой войне

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«Интер» упустил победу в домашнем матче с «Аталантой»

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