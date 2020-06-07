Политика
Экономика сегодняИзменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
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с чего всё началось
Закон об изменении Конституции предлагает отказаться от слова «подряд», а также дополнить положение ч. 3 ст. 81 пунктом о том, что ограничение не учитывает сроки, занимаемые до вступления в силу обновленной Конституции. Позже в текст на сайте 2020og.ru были внесены изменения.Ведомостивчера в 14:00
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Общество
В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Политика
Путин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание
Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия.
REGNUM 07:49
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
Общество
Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»
«Норникель» оплатил перелет частным бизнес-джетом для главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая осмотрела место разлива дизтоплива в Красноярском крае.
Первое антикоррупционное СМИ 07:25
Общество
Сдавать ЕГЭ в этом году планируют более 736 тыс. выпускников
Глава российского правительства Михаил Мишустин 8 июня сообщил, что сдавать ЕГЭ в этом году собираются около 736 тыс. выпускников, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:55
Происшествия
В Туле водитель автобуса спровоцировал массовое ДТП с 3 пострадавшими
По предварительной информации, водитель двигался по маршруту 36а, но по неизвестной причине не справился с управлением и спровоцировал ДТП.
Первый Тульский 09:23
Происшествия
СК возбудил дела из-за фейка о распылении COVID-19 с вертолетов
Следователи завели уголовные дела на троих жителей Дагестана за распространение фейка о гибели людей и домашней птицы из-за распыления COVID-19 с вертолетов, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 10:35
Здоровье
В Подмосковье обновлена карта распространения коронавируса
754 новых случая заболевания коронавирусной инфекции выявлено в Подмосковье за последние сутки.
Чехов Вид вчера в 06:26
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса
Краснодар, 8 июня 2020, 10:44 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщил 8 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 03:44
Политика
Кремль прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доносил ли режиссер Никита Михалков свою позицию о чипировании до президента.
ФедералПресс 06:42
Киберспорт
Состав OG Seed распущен — клуб обосновал это решение конфликтом интересов
Организация OG объявила о роспуске состава OG Seed по Dota 2. Об этом сообщается на официальном сайте европейского клуба.
CyberSport.ru 10:08
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия вчера в 09:15
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Общество
В Петербурге открываются непродовольственные магазины
Gazeta.SPb 02:18
Общество
Минздрав изменит правила получения медсправок для водителей
В проекте новой редакции приказа 344Н, который определяет правила получения медсправок для водителей и кандидатов в водители, отсутствует требование сдавать анализ крови на наличие маркера CDT.
Вести.Ru 04:12
Кино
Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Авто
Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП
Новые автомобили вчера в 04:51
Здоровье
В Казани возобновлены вакцинация детей и проведение медосмотров
По словам начальника управления здравоохранения минздрава Татарстана по Казани Владимира Жаворонкова, на первом этапе снятия ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, разрешается прием пациентов, причем как взрослых, так и детей, для оказания услуг по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, онкологии в части работы первичных кабинетов и акушерства-гинекологии.
Inkazan 05:42
Здоровье
Вакцинация от гриппа начнется в России в августе
Сезонная вакцинация от гриппа в 2020 году начнется в России раньше обычного.
Вести.Ru 06 июня в 08:56
Футбол
Защитник ЦСКА Щенников перенёс операцию на руке
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников 8 июня перенёс операцию на руке. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
RT на русском 10:21
Здоровье
У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус
Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
Киберспорт
Среди участников PC Gaming Show оказалась Atlus — разработчики Persona 5
Среди участников мероприятия, кстати, оказалась и Atlus — создатели Persona и Catherina.
Игромания.ру 10:30
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Экономика
В России запустят первый банковский сервис микроинвестирования
Первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку — запустит «Тинькофф».
Известия 06:58
Происшествия
В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело
Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибла молодая женщина и два человека получили травмы, сообщает пресс-служба управления.
Российская газета 08:35
Общество
Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
Общество
В Петербурге назвали районы, где больше всего больных коронавирусом
По количеству людей, находящихся под наблюдением – 7,3 тысячи человек - с большим отрывом лидирует Приморский район, сообщает «Агентство бизнес-новостей».
Newia.ru 10:18
Космос
Арка Большой Медведицы: существуют ли окна во Вселенную
Популярная механика 07:35