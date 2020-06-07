Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняИзменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России

Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
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с чего всё началось

На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

Закон об изменении Конституции предлагает отказаться от слова «подряд», а также дополнить положение ч. 3 ст. 81 пунктом о том, что ограничение не учитывает сроки, занимаемые до вступления в силу обновленной Конституции. Позже в текст на сайте 2020og.ru были внесены изменения.
Ведомостивчера в 14:00

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Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

РБКвчера в 23:27

На сайте для голосования по поправкам в Конституцию с опозданием внесли норму об обнулении президентских сроков

Эхо Москвы04:04

На сайт голосования по Конституции внесены изменения

RT на русскомвчера в 23:36

Информацию на сайте для голосования по Конституции дополнили, внесли пункт об обнулении президентских сроков

Дождь06:50

На сайте голосования по Конституции РФ появились изменения

News.ruвчера в 21:35

На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

Ведомостивчера в 14:00

На сайте для голосования по поправкам в Конституцию пропустили пункт об обнулении сроков Путина

Медиазонавчера в 11:57
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 11:09, Ашберн
Общество

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
2,5K
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Политика

Путин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание

Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия.
REGNUM 07:49
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Общество

В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
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Общество

Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»

«Норникель» оплатил перелет частным бизнес-джетом для главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая осмотрела место разлива дизтоплива в Красноярском крае.
Первое антикоррупционное СМИ 07:25
Общество

Сдавать ЕГЭ в этом году планируют более 736 тыс. выпускников

Глава российского правительства Михаил Мишустин 8 июня сообщил, что сдавать ЕГЭ в этом году собираются около 736 тыс. выпускников, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:55
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Происшествия

В Туле водитель автобуса спровоцировал массовое ДТП с 3 пострадавшими

По предварительной информации, водитель двигался по маршруту 36а, но по неизвестной причине не справился с управлением и спровоцировал ДТП.
Первый Тульский 09:23
Происшествия

СК возбудил дела из-за фейка о распылении COVID-19 с вертолетов

Следователи завели уголовные дела на троих жителей Дагестана за распространение фейка о гибели людей и домашней птицы из-за распыления COVID-19 с вертолетов, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 10:35
Здоровье

В Подмосковье обновлена карта распространения коронавируса

754 новых случая заболевания коронавирусной инфекции выявлено в Подмосковье за последние сутки.
Чехов Вид вчера в 06:26
1,5K
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса

Краснодар, 8 июня 2020, 10:44 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщил 8 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 03:44
1,4K
Политика

Кремль прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доносил ли режиссер Никита Михалков свою позицию о чипировании до президента.
ФедералПресс 06:42
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Киберспорт

Состав OG Seed распущен — клуб обосновал это решение конфликтом интересов

Организация OG объявила о роспуске состава OG Seed по Dota 2. Об этом сообщается на официальном сайте европейского клуба.
CyberSport.ru 10:08
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия вчера в 09:15
93
Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
28
Общество

В Петербурге открываются непродовольственные магазины

Gazeta.SPb 02:18
209
Общество

Минздрав изменит правила получения медсправок для водителей

В проекте новой редакции приказа 344Н, который определяет правила получения медсправок для водителей и кандидатов в водители, отсутствует требование сдавать анализ крови на наличие маркера CDT.
Вести.Ru 04:12
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Кино

Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
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Авто

Составлен список автомобилей с самыми ненадежными АКПП

Новые автомобили вчера в 04:51
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Здоровье

В Казани возобновлены вакцинация детей и проведение медосмотров

По словам начальника управления здравоохранения минздрава Татарстана по Казани Владимира Жаворонкова, на первом этапе снятия ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, разрешается прием пациентов, причем как взрослых, так и детей, для оказания услуг по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, онкологии в части работы первичных кабинетов и акушерства-гинекологии.
Inkazan 05:42
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Здоровье

Вакцинация от гриппа начнется в России в августе

Сезонная вакцинация от гриппа в 2020 году начнется в России раньше обычного.
Вести.Ru 06 июня в 08:56
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Футбол

Защитник ЦСКА Щенников перенёс операцию на руке

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников 8 июня перенёс операцию на руке. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
RT на русском 10:21
Здоровье

У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус

Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
Киберспорт

Среди участников PC Gaming Show оказалась Atlus — разработчики Persona 5

Среди участников мероприятия, кстати, оказалась и Atlus — создатели Persona и Catherina.
Игромания.ру 10:30
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Экономика

В России запустят первый банковский сервис микроинвестирования

Первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку — запустит «Тинькофф».
Известия 06:58
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Происшествия

В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибла молодая женщина и два человека получили травмы, сообщает пресс-служба управления.
Российская газета 08:35
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Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
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Общество

В Петербурге назвали районы, где больше всего больных коронавирусом

По количеству людей, находящихся под наблюдением – 7,3 тысячи человек - с большим отрывом лидирует Приморский район, сообщает «Агентство бизнес-новостей».
Newia.ru 10:18
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Арка Большой Медведицы: существуют ли окна во Вселенную

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