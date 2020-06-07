Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняИзменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России

Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
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с чего всё началось

На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

Закон об изменении Конституции предлагает отказаться от слова «подряд», а также дополнить положение ч. 3 ст. 81 пунктом о том, что ограничение не учитывает сроки, занимаемые до вступления в силу обновленной Конституции. Позже в текст на сайте 2020og.ru были внесены изменения.
Ведомостивчера в 14:00

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Информацию на сайте для голосования по Конституции дополнили, внесли пункт об обнулении президентских сроков

Дождь06:50

На сайте для голосования по поправкам в Конституцию с опозданием внесли норму об обнулении президентских сроков

Эхо Москвы04:04

На сайте голосования по Конституции РФ появились изменения

News.ruвчера в 21:35

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

РБКвчера в 23:27

На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

Ведомостивчера в 14:00

Главное - безопасность: как организуют голосование по поправкам к Конституции в условиях коронавируса

ТК Звездавчера в 12:05

На сайте для голосования по поправкам в Конституцию пропустили пункт об обнулении сроков Путина

Медиазонавчера в 11:57
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости вчера в 05:44
2,1K
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,2K
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская прокомментировала «травлю» после видео с Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала изданию StarHit о "потоке негатива", который обрушился на нее после публикации видео с покойной журналисткой Юлией Норкиной.
РИА Новости 05:11
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Авто

Появились изображения нового Toyota Land Cruiser 200

Отмечается, что фотографии нового Toyota Land Cruiser 200 были сделаны в одном из японских портов.
Тарантас Ньюс 08:13
Общество

Масочно-перчаточный режим в Москве сохранится

Несмотря на отмену в Москве с 9 июня режима самоизоляции и пропускной системы для поездок по городу, ношение масок и перчаток по-прежнему останется обязательным при посещении общественных мест и на прогулках, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина, подписанного в понедельник.
Интерфакс 09:03
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Экономика

В Китае выпустили ценные бумаги с использованием блокчейна на $17 млрд

Китайский коммерческий банк Zheshang выпустил на основе блокчейна ценные бумаги, обеспеченные другими финансовыми активами (ABCP).
РБК 08:24
Общество

Главу Росприроднадзора заметили на борту частного бизнес-джета, оплаченного «Норникелем»

«Норникель» оплатил перелет частным бизнес-джетом для главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая осмотрела место разлива дизтоплива в Красноярском крае.
Первое антикоррупционное СМИ 07:25
Происшествия

Разлив нефти из аварийной скважины произошел в НАО

Произошел разлив около десяти тонн нефти на площади 50 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
iReactor 09:32
Здоровье

В июне не откроют ни пришкольные, ни загородные лагеря отдыха

Сегодня в области могут быть открыты предприятия бытового обслуживание населения, косметологические салоны, промтоварные магазины площадью до 400 квадратных метров.
Gorod48 08:39
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Шоу-бизнес

Расставшись с Муцениеце, Прилучный оплатил ее дорогостоящее лечение

RuNews24.ru 08:44
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Армия и оружие

Китай перебрасывает тысячи военных на границу с Индией

Рамблер вчера в 10:34
Общество

Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
33
Общество

Россиянам разрешили выезжать из страны

Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
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Происшествия

Тюменка обвиняется в гибели годовалой дочери на железнодорожных путях

REGNUM 09:14
1
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
1,6K
Армия и оружие

Защитники ДНР пресекли украинский обстрел окраины Донецка

Огневая активность противника своевременно была подавлена ответными адекватными действиями подразделений Народной милиции.
Журналистская правда 06:57
1
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
1,5K
Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
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Политика

Путин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание

Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия.
REGNUM 07:49
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Гаджеты

Представлен ПК-корпус SilverStone CS330

Компания SilverStone пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью CS330, которая подойдет для создания компактного сервера или системы хранения данных.
Megaobzor.com 05:41
Кино

Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой 07:02
11
Общество

Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
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Происшествия

В Приморье завели дело против мужчины, улегшегося в чаше Вечного огня

Ранее в социальных сетях появилось видео, вызвавшее резонанс в Приморье: в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Артеме, небрежно развалившись, лежит мужчина, упираясь ногами в звезду в центре чаши.
РИА Новости 08:36
44
Политика

Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
227
Наука

Россия уточнила глубину Марианской впадины

Журналистская правда 04:10
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Армия и оружие

«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад

В отличие от другого советского аса Александра Ивановича Покрышкина, который первым получил три Золотые Звезды за сбитые вражеские самолеты, Иван Никитович Кожедуб - в начале войны сержант, а потом лейтенант, капитан - все воздушные бои и боевые вылеты провел на самолетах отечественного производства.
Российская газета 06:31
Здоровье

Минздрав изменит правила медосвидетельствования для водителей

В России могут измениться правила медосвидетельствования для водителей.
Деловое.ТВ 06 июня в 02:36
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