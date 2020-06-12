Кино
Lenta.ruИзменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии. Согласно новым правилам, их число будет фиксированным: ровно десять.
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Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение
РИА Новости 20:52
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Свободная Пресса 20:52
Футбол
Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу
LiveSport.ru 14:15
Здоровье
Появились данные о начале второй волны коронавируса в США
Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело калининградских врачей, которых обвинили в убийстве новорожденного.
РБК 19:12
Недвижимость
Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ 04:30
Игры
IO Interactive анонсировала Hitman 3 — игра выйдет в начале 2021 года
CyberSport.ru вчера в 16:48
Общество
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 09:37
Политика
Абхазия продлила до 1 июля запрет на въезд через границу с Россией
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении до 1 июля ограничения на въезд в республику через государственную границу с РФ по реке Псоу, сообщает пресс-служба главы Абхазии.
Интерфакс 15:13
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Общество
Бурдж-Халифа подсветили триколором
Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвет российского флага в честь Дня России. Об этом говорится в Twitter администрации башни.
Газета.Ru 17:23
Наука
Ученые заявили об угрозе нервной системе из-за коронавируса
Коронавирусная инфекция представляет угрозу нервной системе.
Известия 21:09
Авто
Загрузка автозаводов в России упала ниже 30%
По данным министерства, загрузка автозаводов за время пандемии упала почти вдвое - с 50% до менее чем 30%.
РЕН ТВ 18:04
Общество
Все выпускники российских школ получат аттестаты без сдачи экзаменов
В 2020 году все школьники 9-х, и 11-х классов российских школ получат аттестаты без сдачи ЕГЭ.
АБН вчера в 02:58
Здоровье
В Бурятии выявили ещё 50 больных коронавирусом
Из 50 новых случаев COVID-19: девять человек – прибывшие из других регионов РФ, 11 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Байкал-Daily 21:20
Здоровье
Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу
Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
Evo-rus.com 08:57
Автоспорт
Формула-1 отменила гонки в Азербайджане, Сингапуре и Японии
Ранее стало известно подробное расписание первых восьми Гран-при в сезоне-2020.
Советский спорт 04:43
Политика
Анархия в Сиэтле: бунтари требуют сегрегации и роспуска полиции
Вести.Ru вчера в 11:01
Культура
Новая экранизация манги «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году
В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что новая экранизация манги "Шаман Кинг" выйдет в 2021 году.
Piter.tv 09:20
Происшествия
Допрос Ефремова продолжался 5 часов
РЕН ТВ вчера в 13:37
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Экономика
«Лучше поспешить»: ПФР принимает заявления на новую выплату
В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что продолжают принимать заявления на новую денежную выплату, но просят граждан не откладывать подачу заявки в долгий ящик, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 14:30
Происшествия
Полицейским штата Айова запретили удушающие приемы
Согласно новым правилам, удушающие приемы полицейский сможет применить лишь в случаях применения в отношении него оружия, угрозы его применения или обоснованного предположения, что подозреваемый намерен его применить в самом ближайшем будущем.
REGNUM 21:57
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Армия и оружие
Армия Грузии закупила винтовки на деньги США
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о том, что армия страны берет на вооружение винтовку М4.
Вестник Кавказа 09:50
Политика
В Крыму Зеленского призвали к покаянию
Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM вчера в 02:22
Общество
В Ленинградской области сняли запрет на услуги каршеринга
Временный запрет на услуги каршеринга был введен на территории Ленинградской области с 15 апреля после принятия аналогичной меры в Санкт-Петербурге.
ТАСС 17:37
Происшествия
В Алтайском крае еще 66 человек заболели COVID-19
Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена еще у 66 человек в Алтайском крае, общее число заболевших в регионе выросло до 2659, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 10:25