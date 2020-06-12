с чего всё началось

Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии. Согласно новым правилам, их число будет фиксированным: ровно десять.

Происшествия Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело калининградских врачей, которых обвинили в убийстве новорожденного. 46

Недвижимость Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%. 26

Политика МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. 1,7K

Политика Абхазия продлила до 1 июля запрет на въезд через границу с Россией Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении до 1 июля ограничения на въезд в республику через государственную границу с РФ по реке Псоу, сообщает пресс-служба главы Абхазии. 2

Общество Бурдж-Халифа подсветили триколором Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвет российского флага в честь Дня России. Об этом говорится в Twitter администрации башни. 440

Авто Загрузка автозаводов в России упала ниже 30% По данным министерства, загрузка автозаводов за время пандемии упала почти вдвое - с 50% до менее чем 30%. 1

Здоровье В Бурятии выявили ещё 50 больных коронавирусом Из 50 новых случаев COVID-19: девять человек – прибывшие из других регионов РФ, 11 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. 135

Политика Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок. 18K

Экономика «Лучше поспешить»: ПФР принимает заявления на новую выплату В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что продолжают принимать заявления на новую денежную выплату, но просят граждан не откладывать подачу заявки в долгий ящик, сообщает PRIMPRESS. 2

Происшествия Полицейским штата Айова запретили удушающие приемы Согласно новым правилам, удушающие приемы полицейский сможет применить лишь в случаях применения в отношении него оружия, угрозы его применения или обоснованного предположения, что подозреваемый намерен его применить в самом ближайшем будущем.

Политика В Крыму Зеленского призвали к покаянию Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости. 219

Общество В Ленинградской области сняли запрет на услуги каршеринга Временный запрет на услуги каршеринга был введен на территории Ленинградской области с 15 апреля после принятия аналогичной меры в Санкт-Петербурге.