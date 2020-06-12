Кино
RuNews24.ruИзменились правила выбора номинантов на «Оскар»
Напомним, 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» решили отложить из-за пандемии коронавируса — она запланирована на 28 февраля 2021 года.
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с чего всё началось
Число номинантов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм» станет постоянным: начиная с 94-й церемонии их будет десять, сообщается на сайте Американской киноакадемии.РБКвчера в 19:17
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Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
РИА Новости вчера в 20:52
Общество
В Пекине на крупнейшем оптовом рынке обнаружили коронавирус
Пекин, 12 июня 2020, 21:50 — REGNUM На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружили коронавирус на доске для разделки лосося.
REGNUM вчера в 14:50
Общество
Новые санитарные правила подготовлены для магазинов
Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru вчера в 02:14
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Свободная Пресса вчера в 20:52
Общество
В Великобритании авиакомпании подали в суд на власти из-за карантина
Британские авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на правительство страны, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 23:25
Общество
Путин вручил медали «Герой Труда»
Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.
RT на русском вчера в 06:32
Происшествия
В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани
РИА Новости вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
Космос
Воздух на МКС временно разделили для поиска источника бензола
Воздух на российском и американском сегментах МКС временно разделили для поиска источника бензола.
РЕН ТВ вчера в 19:20
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru 11 июня в 23:53
Авто
В 10 из 16 городов-миллионников РФ рынок премиальных автомобилей растет
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что среди всех городов РФ с населением более 1 млн человек рынок новых автомобилей вырос лишь в Омске.
Автостат 01:00
Наука
Ученые заявили об угрозе нервной системе из-за коронавируса
Коронавирусная инфекция представляет угрозу нервной системе.
Известия вчера в 21:09
Космос
ОАЭ отправят в июле свою первую миссию на Марс
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запустят свою первую в истории миссию на Марс 15 июля.
МИР 24 11 июня в 16:47
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Экономика
ФНС России дала разъяснения по срокам применения пониженных тарифов субъектами МСП
Применяются льготные тарифы с 1 числа месяца, в котором сведения о них внесены в реестр МСП, но не ранее чем с 1 апреля 2020 года (письмо ФНС России от 2 июня 2020 г. № БС-4-11/9090@).
Гарант 10 июня в 08:50
Армия и оружие
Украинские военные обстреляли ЛНР после 12 дней тишины
Газета.Ru 10 июня в 16:33
Общество
В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Кузассе официально зарегистрированы 997 пациентов с коронавирусом, 361 человек выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 629 пациентов с COVID-19.
REGNUM вчера в 00:40
Политика
Франция с 15 июня откроет границы для путешественников из стран ЕС
Власти Франции приняли решение с 15 июня открыть границы для путешественников, прибывающих из стран ЕС и некоторых других европейских стран.
ТАСС вчера в 20:13
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском вчера в 23:04
Политика
Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными
"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии.
РИА Новости вчера в 13:02
Происшествия
Браконьеры Уганды рассказали, зачем убили самца редкой гориллы
Кампала, 13 июня 2020, 06:32 — REGNUM Пожизненное заключение или штраф в размере $5,4 млн грозит жителям Уганды, убившим представителя исчезающего подвида восточных горных горилл, сообщает NTV Uganda.
REGNUM вчера в 23:32
Политика
Путин освободил от должностей замглавы Минюста и замглавы СК
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Минюста РФ Дениса Новака и замглавы Следственного комитета России Ильи Лазутова.
ТАСС 11 июня в 14:41
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
Космос
Доказана возможность возникновения жизни на Земле от удара астероида
Группа японских ученых из Университета Тохоку доказала, что предпосылки для возникновения жизни на Земле могли появиться в результате падения на планету астероида.
Российская газета 10 июня в 04:11
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Гаджеты
Adobe выпустило приложение Photoshop Camera для iOS и Android
NewInform вчера в 05:14
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 11 июня в 04:21