с чего всё началось

Напомним, 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» решили отложить из-за пандемии коронавируса — она запланирована на 28 февраля 2021 года.

Общество В Пекине на крупнейшем оптовом рынке обнаружили коронавирус Пекин, 12 июня 2020, 21:50 — REGNUM На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружили коронавирус на доске для разделки лосося. 75

Общество В Великобритании авиакомпании подали в суд на власти из-за карантина Британские авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на правительство страны, пишет Bloomberg.

Общество Путин вручил медали «Герой Труда» Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве. 739

Авто В 10 из 16 городов-миллионников РФ рынок премиальных автомобилей растет Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что среди всех городов РФ с населением более 1 млн человек рынок новых автомобилей вырос лишь в Омске.

Космос ОАЭ отправят в июле свою первую миссию на Марс Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запустят свою первую в истории миссию на Марс 15 июля.

Общество Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва". 334

Экономика ФНС России дала разъяснения по срокам применения пониженных тарифов субъектами МСП Применяются льготные тарифы с 1 числа месяца, в котором сведения о них внесены в реестр МСП, но не ранее чем с 1 апреля 2020 года (письмо ФНС России от 2 июня 2020 г. № БС-4-11/9090@).

Политика Франция с 15 июня откроет границы для путешественников из стран ЕС Власти Франции приняли решение с 15 июня открыть границы для путешественников, прибывающих из стран ЕС и некоторых других европейских стран.

Происшествия Браконьеры Уганды рассказали, зачем убили самца редкой гориллы Кампала, 13 июня 2020, 06:32 — REGNUM Пожизненное заключение или штраф в размере $5,4 млн грозит жителям Уганды, убившим представителя исчезающего подвида восточных горных горилл, сообщает NTV Uganda. 1

Политика Путин освободил от должностей замглавы Минюста и замглавы СК Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Минюста РФ Дениса Новака и замглавы Следственного комитета России Ильи Лазутова. 220