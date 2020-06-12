Кино

RuNews24.ruRuNews24.ruИзменились правила выбора номинантов на «Оскар»

Напомним, 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» решили отложить из-за пандемии коронавируса — она запланирована на 28 февраля 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
Число номинантов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм» станет постоянным: начиная с 94-й церемонии их будет десять, сообщается на сайте
 Американской киноакадемии.
РБКвчера в 19:17

Подробнее о событии

Киноакадемия США установила число номинантов на «Оскар» за лучший фильм

РБКвчера в 19:17

Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»

Lenta.ruвчера в 17:46

Американская академия киноискусств с 2021 года планирует включать ровно 10 картин в число номинантов на «Оскар»

Эхо Москвывчера в 16:05

Киноакадемия США заморозит количество номинантов на «Оскар»

Комсомольская правдавчера в 16:22

Американская киноакадемия заморозит число номинантов на «Оскар» за лучший фильм

ТАССвчера в 15:53

Только 10 картин смогут участвовать в номинации «Лучший фильм» на «Оскаре»

Газета.Ruвчера в 14:44

Номинацию «Лучший фильм» на «Оскаре» ограничат 10 картинами

КиноПоисквчера в 12:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

РИА Новости вчера в 20:52
3,1K
Общество

В Пекине на крупнейшем оптовом рынке обнаружили коронавирус

Пекин, 12 июня 2020, 21:50 — REGNUM На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружили коронавирус на доске для разделки лосося.
REGNUM вчера в 14:50
75
Общество

Новые санитарные правила подготовлены для магазинов

Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru вчера в 02:14
711
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Свободная Пресса вчера в 20:52
59
Общество

В Великобритании авиакомпании подали в суд на власти из-за карантина

Британские авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на правительство страны, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 23:25
Общество

Путин вручил медали «Герой Труда»

Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.
RT на русском вчера в 06:32
739
Происшествия

В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани

РИА Новости вчера в 23:07
95
Шоу-бизнес

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
301
Космос

Воздух на МКС временно разделили для поиска источника бензола

Воздух на российском и американском сегментах МКС временно разделили для поиска источника бензола.
РЕН ТВ вчера в 19:20
123
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
1,8K
Общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

РБК вчера в 22:43
Здоровье

Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru 11 июня в 23:53
209
Авто

В 10 из 16 городов-миллионников РФ рынок премиальных автомобилей растет

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что среди всех городов РФ с населением более 1 млн человек рынок новых автомобилей вырос лишь в Омске.
Автостат 01:00
Происшествия

Банк оставил вдову погибшего в ДТП с Ефремовым водителя без денег

ФАН вчера в 13:50
58
Наука

Ученые заявили об угрозе нервной системе из-за коронавируса

Коронавирусная инфекция представляет угрозу нервной системе.
Известия вчера в 21:09
35
Космос

ОАЭ отправят в июле свою первую миссию на Марс

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запустят свою первую в истории миссию на Марс 15 июля.
МИР 24 11 июня в 16:47
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
334
Экономика

ФНС России дала разъяснения по срокам применения пониженных тарифов субъектами МСП

Применяются льготные тарифы с 1 числа месяца, в котором сведения о них внесены в реестр МСП, но не ранее чем с 1 апреля 2020 года (письмо ФНС России от 2 июня 2020 г. № БС-4-11/9090@).
Гарант 10 июня в 08:50
Армия и оружие

Украинские военные обстреляли ЛНР после 12 дней тишины

Газета.Ru 10 июня в 16:33
Общество

В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Кузассе официально зарегистрированы 997 пациентов с коронавирусом, 361 человек выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 629 пациентов с COVID-19.
REGNUM вчера в 00:40
299
Политика

Франция с 15 июня откроет границы для путешественников из стран ЕС

Власти Франции приняли решение с 15 июня открыть границы для путешественников, прибывающих из стран ЕС и некоторых других европейских стран.
ТАСС вчера в 20:13
Общество

Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

RT на русском вчера в 23:04
162
Политика

Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными

"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии.
РИА Новости вчера в 13:02
261
Происшествия

Браконьеры Уганды рассказали, зачем убили самца редкой гориллы

Кампала, 13 июня 2020, 06:32 — REGNUM Пожизненное заключение или штраф в размере $5,4 млн грозит жителям Уганды, убившим представителя исчезающего подвида восточных горных горилл, сообщает NTV Uganda.
REGNUM вчера в 23:32
1
Политика

Путин освободил от должностей замглавы Минюста и замглавы СК

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Минюста РФ Дениса Новака и замглавы Следственного комитета России Ильи Лазутова.
ТАСС 11 июня в 14:41
220
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
204
Космос

Доказана возможность возникновения жизни на Земле от удара астероида

Группа японских ученых из Университета Тохоку доказала, что предпосылки для возникновения жизни на Земле могли появиться в результате падения на планету астероида.
Российская газета 10 июня в 04:11
8
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
1,4K
Гаджеты

Adobe выпустило приложение Photoshop Camera для iOS и Android

NewInform вчера в 05:14
1
Общество

Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд

В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 11 июня в 04:21
2,2K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное