Общество
Российская газетаИзменился список документов для приема на работу
Сегодня, 29 сентября, вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда России (ПФР) об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования. Теперь вместо карточки СНИЛС с номером индивидуального лицевого счета работнику нужно предоставить электронный документ.
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с чего всё началось
Сегодня, 29 сентября, вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда России (ПФР) об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.Российская газета05:10
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