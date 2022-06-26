КоммерсантъИз меню выпадает говядинаФермеры не могут конкурировать по цене с поставщиками сырья из-за границы, которое как минимум на 25% дешевле.URA.RuМясокомбинаты стали снижать закупочные цены после появления на российском рынке дешевой импортной говядины, признают переработчики.КоммерсантъПо представленным данным, в 2022 году по предложению Минсельхоза в РФ разрешено ввезти 200 тысяч тонн замороженной говядины по нулевой пошлине, вместо обычных 15%.URA.RuПроблема усугубляется тем, что даже после возврата пошлины на импорт на уровне 15% ввозимая из-за границы говядина будет дешевле российской, говорит источник “Ъ” в отрасли.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВ России резко подешевела говядинаURA.Ru22:00Из меню выпадает говядинаКоммерсантъ17:50Показать все источникиОценить81Поделиться