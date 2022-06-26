Будьте в Плюсе

Из меню выпадает говядина

Фермеры не могут конкурировать по цене с поставщиками сырья из-за границы, которое как минимум на 25% дешевле.
URA.Ru
Мясокомбинаты стали снижать закупочные цены после появления на российском рынке дешевой импортной говядины, признают переработчики.
Коммерсантъ
По представленным данным, в 2022 году по предложению Минсельхоза в РФ разрешено ввезти 200 тысяч тонн замороженной говядины по нулевой пошлине, вместо обычных 15%.
URA.Ru
Проблема усугубляется тем, что даже после возврата пошлины на импорт на уровне 15% ввозимая из-за границы говядина будет дешевле российской, говорит источник “Ъ” в отрасли.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

В России резко подешевела говядина
URA.Ru22:00
Из меню выпадает говядина
Коммерсантъ17:50
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