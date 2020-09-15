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Вести.Ru
Вести.Ru

Изнанка оппозиции: кто готовит террористов в Белоруссии

Сразу два новых телеграм-канала, авторы которых решили объявить войну якобы нарушителям прав человека в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Белорусская оппозиция начала сбор данных силовиков, причастных к избиениям и пыткам демонстрантов, для составления санкционного списка, сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, передает
 ее пресс-служба в телеграм-канале «Пул Первой».
Ведомости04:02
Подробнее о событии
Газета.Ru

Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

Газета.Ru05:41
RT на русском

Тихановская рассказала о санкционном списке чиновников Белоруссии

RT на русском03:52
ТАСС

Тихановская заявила о подготовке оппозицией Белоруссии санкционного «списка Тарайковского»

ТАСС03:09
РБК

Тихановская анонсировала санкционный список причастных к пыткам

РБК03:17
Lenta.ru

Тихановская создаст санкционный список

Lenta.ru03:08
РИА Новости

Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

РИА Новости03:07
Вести.Ru

Тихановская готовит санкционный список виноватых в насилии над людьми

Вести.Ru03:32

Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Коммерсантъ05:28
2,8K

СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой
RT на русскомвчера в 10:10
1,3K

Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского

Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
РИА Новости03:37
2,2K

В России предложили ответить США ядерным «паровозиком»

Одним из эффективных ответов на инициативу США, предполагающую замену американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) LGM-30G Minuteman III на более современные средства доставки ядерных боеголовок, стало бы создание Россией боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин», предлагает «Военно-промышленный курьер» в статье «Паровозик для Чикаго».
Lenta.ru04:15
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
2,8K

Девять мусорных операторов оказались под угрозой приостановки работы

Где могут прекратить работу мусорные операторы Приостановить работы могут три компании из Дагестана (УК "Лидер", "Дагэкосити" и "Дагэкодом"), по два оператора в Вологодской (" Аквалайн" и "Чистый след") и Челябинской (" Спецсервис" и Центр коммунального сервиса) областях и по одному в Башкирии и Чувашии — "Экология Т" и "МВК Экоцентр", говорится в материалах РЭО.
РБК05:00
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