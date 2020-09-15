Изнанка оппозиции: кто готовит террористов в Белоруссии
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С чего всё началось
Белорусская оппозиция начала сбор данных силовиков, причастных к избиениям и пыткам демонстрантов, для составления санкционного списка, сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, передает
ее пресс-служба в телеграм-канале «Пул Первой».
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