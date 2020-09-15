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Вести.Ru
Вести.Ru

Изнанка оппозиции: кто готовит террористов в Белоруссии

Сразу два новых телеграм-канала, авторы которых решили объявить войну якобы нарушителям прав человека в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Белорусская оппозиция начала сбор данных силовиков, причастных к избиениям и пыткам демонстрантов, для составления санкционного списка, сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, передает
 ее пресс-служба в телеграм-канале «Пул Первой».
Ведомости04:02
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Белорусская оппозиция готовит свой санкционный список

Эхо Москвы09:05
Газета.Ru

Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

Газета.Ru05:41
Lenta.ru

Тихановская создаст санкционный список

Lenta.ru03:08
РБК

Тихановская анонсировала санкционный список причастных к пыткам

РБК03:17
ТАСС

Тихановская заявила о подготовке оппозицией Белоруссии санкционного «списка Тарайковского»

ТАСС03:09
RT на русском

Тихановская рассказала о санкционном списке чиновников Белоруссии

RT на русском03:52
РИА Новости

Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

РИА Новости03:07

На финансирование СМИ в 2021-2023 годах направят более 300 млрд рублей

Произойдет увеличение финансирования на информационно-разъяснительное и экспертно-социологическое сопровождение результатов и мероприятий национальных проектов в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2021 году на 1,4 млрд рублей, в 2022 году на 1,4 млрд рублей.
ТАСС07:57
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Госдума посчитала резолюцию ЕП по Навальному вмешательством в дела РФ

Решение Европейского парламента по делу блогера Алексея Навального является прямым и грубым вмешательством в дела РФ, посчитал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Народные новости08:49
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Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы поправки в Налоговый кодекс, повышающие до 15 процентов налог на доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей за налоговый период.
Российская газета09:22
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,7K

Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде

"Военная прокуратура Калининградского гарнизона проводит проверку исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму, в связи с размещением в информационно-телекоммуникационной сети интернет видеозаписи, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя (Калининград)", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:54
5

В Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования

Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене трёхдневного голосования на выборах, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости06:53
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