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Вести.Ru
Вести.Ru

Изнанка оппозиции: кто готовит террористов в Белоруссии

Сразу два новых телеграм-канала, авторы которых решили объявить войну якобы нарушителям прав человека в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Белорусская оппозиция начала сбор данных силовиков, причастных к избиениям и пыткам демонстрантов, для составления санкционного списка, сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, передает
 ее пресс-служба в телеграм-канале «Пул Первой».
Ведомости04:02
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Светлана Тихановская заявила о подготовке публичного списка силовиков и чиновников, причастных к пыткам протестующих

Эхо Москвы07:10
Газета.Ru

Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

Газета.Ru05:41
РИА Новости

Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

РИА Новости03:07
РБК

Тихановская анонсировала санкционный список причастных к пыткам

РБК03:17
ТАСС

Тихановская заявила о подготовке оппозицией Белоруссии санкционного «списка Тарайковского»

ТАСС03:09
Lenta.ru

Тихановская создаст санкционный список

Lenta.ru03:08
RT на русском

Тихановская рассказала о санкционном списке чиновников Белоруссии

RT на русском03:52

Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

"Подчеркиваем, что Европарламент в соответствии с позицией Европейского совета отвергает результаты так называемых президентских выборов в Белоруссии от 9 августа, учитывая, что они прошли с вопиющими нарушениями всех международно признанных норм, не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии", - говорится в документе.
Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
РИА Новости07:13
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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РФ направила в ЕС вопросы об обвинении по ситуации с Навальным

Постпредство задается вопросом «есть ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей «отравить» Навального веществом военного класса в российском городе с полумиллионным населением, а после сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в Германию, где яд «Новичок» могут идентифицировать».
Новые Известиявчера в 02:14
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Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
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Бэнкси лишился прав на одну из своих самых известных работ

Отказавшийся раскрывать свою личность британский уличный художник Бэнкси лишился прав на одну из своих самых известных работ под названием "Метатель цветов", сообщает The Guardian со ссылкой на решение Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).
Газета.Ru07:18

В III этапе испытаний вакцины «Вектора» примут участие 3 тыс. человек

21 августа в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.
Интерфакс06:27
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РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
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