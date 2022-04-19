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Из подвалов домов у завода «Азовсталь» к военным ДНР вышли 120 человек

Из подвалов домов у мариупольского завода «Азовсталь» к военным Донецкой народной республики (ДНР) вышли более 100 человек, сообщает Telegram-канал Wargonzo.
Lenta.ru
Сообщалось, что в районе комбината "Азовсталь", который оплотом украинских формирований в городе, был открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей.
ТАСС
Также Вооруженные силы России открывали гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований с завода.
ТАСС
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

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