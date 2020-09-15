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Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония состоялась во вторник, 15 сентября.В источнике
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RT на русском

Трамп надеется на присоединение новых стран к соглашению Израиля и ОАЭ

RT на русском18:22
Интерфакс

Трамп анонсировал нормализацию отношений Израиля и 5 арабских стран

Интерфаксвчера в 12:52
ТАСС

Соглашение ОАЭ и Израиля предполагает взаимное открытие посольств при первой возможности

ТАСС19:37
Новостной фронт

Израиль подписал с третьей арабской страной соглашение о примирении

Новостной фронтвчера в 14:30
РИА Новости

Израиль подписал соглашения об установлении отношений с ОАЭ и Бахрейном

РИА Новостивчера в 13:44
Российская газета

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений

Российская газетавчера в 15:14
Эхо Москвы

Еще две арабские страны, как утверждает газета Jerusalem Post, могут объявить о нормализации отношений с Израилем

Эхо Москвы18:08

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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Константин Бронзит: «Новые правила „Оскара“ – обычное течение жизни»

Uznayvse.ru взял интервью у режиссера анимационных фильмов Константина Бронзита, дважды номинированного на «Оскар» в категории «Лучшая анимационная короткометражка» (за ленты «Уборная история – любовная история» и «Мы не можем жить без космоса»).
Uznayvse.ruвчера в 05:50
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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Дмитрий Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру

«Роскосмос» планирует возобновить миссию по исследованию Венеры после того, как астрономы нашли в ее атмосфере биомаркеры, которые свидетельствуют о возможном существовании жизни на этой планете, заявил глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин.
Live24вчера в 08:45
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Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи.
РЕН ТВвчера в 03:56
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Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnsk14 сентября в 14:05
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