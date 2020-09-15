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Известия
Известия

Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония состоялась во вторник, 15 сентября.В источнике
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Российская газета

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений

Российская газетавчера в 15:14
Интерфакс

Трамп анонсировал нормализацию отношений Израиля и 5 арабских стран

Интерфаксвчера в 12:52
ТАСС

Трамп считает, что Саудовская Аравия присоединится к соглашению Израиля, ОАЭ и Бахрейна

ТАССвчера в 16:24
Газета.Ru

Трамп заявил, что Саудовская Аравия может присоединиться к соглашению с Израилем

Газета.Ruвчера в 16:50
РИА Новости

Израиль подписал соглашения об установлении отношений с ОАЭ и Бахрейном

РИА Новостивчера в 13:44
RT на русском

ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения с Израилем

RT на русскомвчера в 13:43
Известия

Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Известиявчера в 15:04

США обвинили двух хакеров в приуроченных к убийству Сулеймани атаках

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Власти США предъявили обвинения двум хакерам, подозреваемым в совершении кибератак, приуроченных к убийству видного командира Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на портал Минюста США.
РЕН ТВ17:03

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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AMD показала новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

Производитель отметил, что будущие видеокарты, созданные на базе архитектуры RDNA2, будут иметь "совершенно новый" дизайн системы охлаждения. https: / / twitter.com / Radeon / status / 1305612438675562496 Ожидается, что AMD официально представит новую линейку графических процессоров 28 октября 2020 года.
REGNUMвчера в 23:06

Директор «Стальсервис» задолжал сахалинцу более 100 тысяч рублей

Как сообщают в прокуратуре Сахалинской области, установлено, что директор предприятия, имея финансовые средства, больше пяти месяцев не выдавал расчет (более 100 тысяч рублей) бывшему сотруднику.
АСТВвчера в 02:29

Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи.
РЕН ТВвчера в 03:56
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МИД РФ опроверг слова Зеленского о скорой встрече «нормандской четвёрки»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вене заявил, что представители всех стран «нормандской четвёрки» — России, Германии, Франции и Украины — подтвердили готовность к проведению нового саммита на высшем уровне.
REGNUMвчера в 14:13
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Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса

Поединок седьмого тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги между волгоградским "Ротором" и футбольным клубом "Краснодар" отменён Дело всё в том, что в коллективе белорусского специалиста Александра Хацкевича несколько спортсменов заразились коронавирусной инфекцией.
Честный рейтинг букмекеров13 сентября в 12:45
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США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ru14 сентября в 09:34
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