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Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония состоялась во вторник, 15 сентября.В источнике
Биньямин Нетаньяхуизраильский политик
Сегодня - поворотный момент в истории. Он возвещает о новой эре мира. Этот мир будет расширяться и включит в себя другие арабские государства, а в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту.
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Новостной фронт

Израиль подписал с третьей арабской страной соглашение о примирении

Новостной фронт14:30
ТАСС

Трамп считает, что Саудовская Аравия присоединится к соглашению Израиля, ОАЭ и Бахрейна

ТАСС15:56
Евразия Daily

Плохое слово для палестинцев: Израиль и арабские монархии «шлифуют» сделки

Евразия Daily11:48
RT на русском

ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения с Израилем

RT на русском13:43
Интерфакс

Трамп анонсировал нормализацию отношений Израиля и 5 арабских стран

Интерфакс12:52
РИА Новости

Израиль подписал соглашения об установлении отношений с ОАЭ и Бахрейном

РИА Новости13:44
Эхо Москвы

Тель-Авив приостанавливает реализацию плана аннексии части западного берега реки Иордан как минимум на четыре года

Эхо Москвы16:03

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
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Retailer.ru06:41
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Если у вас установлена бета-версия iOS 14 или iPadOS 14 для разработчиков, то вы можете загрузить это обновление на свой iPhone или iPad уже прямо сейчас, чтобы увидеть все новые функции и исправления, включенные в последнюю версию мобильной операционной системы Apple.
МИТ15:31
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ТАСС: семья давшего показания против Фургала получила госзащиту

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