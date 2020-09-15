Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
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Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония состоялась во вторник, 15 сентября.В источнике
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