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Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония состоялась во вторник, 15 сентября.В источнике
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RT на русском

Трамп надеется на присоединение новых стран к соглашению Израиля и ОАЭ

RT на русском18:22
Российская газета

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений

Российская газетавчера в 15:14
Новостной фронт

Израиль подписал с третьей арабской страной соглашение о примирении

Новостной фронтвчера в 14:30
ТАСС

Пелоси заявила, что «Авраамовы соглашения» вызывают вопросы

ТАСС18:22
РИА Новости

Израиль подписал соглашения об установлении отношений с ОАЭ и Бахрейном

РИА Новостивчера в 13:44
Интерфакс

Трамп анонсировал нормализацию отношений Израиля и 5 арабских стран

Интерфаксвчера в 12:52
Эхо Москвы

Еще две арабские страны, как утверждает газета Jerusalem Post, могут объявить о нормализации отношений с Израилем

Эхо Москвы18:08

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Газета.Ruвчера в 04:57
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В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт

В ближайшее время Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен обратиться в правительство России с предложением о предоставлении возможности тратить материнский капитал на ремонт квартиры.
RT на русском22:14
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Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъвчера в 12:29
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На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом

Газовый трубопровод, поставляющий российский газ в Европу, разгерметизировался в районе поселка городского типа Чабаны в Киевской области, сообщил исполнительный комитет Чабанского поселкового совета.
Ведомостивчера в 02:36
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Нидерланды высказались против экстерриториальных санкций США

Нидерланды не поддержали практику введения экстерриториальных санкций США, касающихся европейских компаний, заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок 15 сентября во время онлайн-конференции, организованной американским фондом «Наследие».
ИА Красная Веснавчера в 16:14
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«Довод» и «Мулан» двигают российский кинопрокат вперед

По официальным данным российских кинодистрибьюторов, общий сбор кинопроката России и СНГ за второй осенний уик-энд (10-13 сентября) достиг 378,6 млн рублей, увеличившись почти на треть (на 32,3%) по сравнению с показателем недельной давности.
Кинобизнес сегодня19:40
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США начали испытания истребителя нового поколения

США приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения, пишет 15 сентября Defense News со ссылкой на помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.
Известия19:23
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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Инаугурация губернатора Иркутской области пройдет 18 сентября

Инаугурация губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, избранного в единый день голосования, состоится 18 сентября 2020 года на заседании сессии Законодательного собрания.
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 03:21
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