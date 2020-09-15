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Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония состоялась во вторник, 15 сентября.В источнике
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RT на русском

Трамп надеется на присоединение новых стран к соглашению Израиля и ОАЭ

RT на русском18:22
Эхо Москвы

Еще две арабские страны, как утверждает газета Jerusalem Post, могут объявить о нормализации отношений с Израилем

Эхо Москвы18:08
Телеканал RTVI

Бахрейн и ОАЭ подписали с Израилем соглашение о нормализации отношений

Телеканал RTVIвчера в 14:25
ТАСС

Пелоси заявила, что «Авраамовы соглашения» вызывают вопросы

ТАСС18:22
РИА Новости

Израиль подписал соглашения об установлении отношений с ОАЭ и Бахрейном

РИА Новостивчера в 13:44
Интерфакс

Трамп анонсировал нормализацию отношений Израиля и 5 арабских стран

Интерфаксвчера в 12:52
Российская газета

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений

Российская газетавчера в 15:14

Средняя пенсия в России в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий - на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля», — сообщили в министерстве.
Средняя пенсия в России в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей
ИА Новороссиявчера в 10:15
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В России предложили увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

В Министерстве финансов России предложили увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% для компенсации расходов бюджета, связанных с пандемией коронавируса.
Газета.Ru19:00
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В Новой Зеландии произошло столкновение поезда и школьного автобуса

Веллингтон, 16 сентября 2020, 02:07 — REGNUM Не менее 40 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести из-за столкновения школьного автобуса и поезда вблизи населенного пункта Банниторп на Северном острове Новой Зеландии, сообщает издание The New Zealand Herald.
REGNUM19:07

Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Неваде в рамках предвыборной компании перед сторонниками, среди которых был глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцов вне зависимости от весовых категорий.
Известиявчера в 08:34
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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Константин Бронзит: «Новые правила „Оскара“ – обычное течение жизни»

Uznayvse.ru взял интервью у режиссера анимационных фильмов Константина Бронзита, дважды номинированного на «Оскар» в категории «Лучшая анимационная короткометражка» (за ленты «Уборная история – любовная история» и «Мы не можем жить без космоса»).
Uznayvse.ruвчера в 05:50
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомостивчера в 06:35
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Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева

Хорватский журналист Антун Роша рассказал об ошибке первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, когда тот подписал указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск, что позволило объединить ФРГ и ГДР.
Lenta.ru17:31
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