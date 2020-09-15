Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Смотрите также
Средняя пенсия в России в 2021 году вырастет до 17,4 тысячи рублей
В Новой Зеландии произошло столкновение поезда и школьного автобуса
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире
Тела двух девочек обнаружили в квартире в Рыбинске
Тарзан признался в измене Королевой
В Росгвардии заявили о непричастности к срыву показа фильма на «Флаконе»
Константин Бронзит: «Новые правила „Оскара“ – обычное течение жизни»
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Гарик Харламов озвучит перерисованного Волка в новом «Ну, погоди»
В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин
Учёные нашли препарат, полностью нейтрализующий коронавирус
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Чеченцы помыли обувь в святом источнике православного храма
Глава NASA оценил обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
При ракетном ударе по югу Израиля пострадали шесть человек
Трамп уверен, что заключит сделку с Ираном в случае победы на выборах
Apple представила новые модели умных часов
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений
Тарзан признался в измене Королевой
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Церемония состоялась во вторник, 15 сентября.В источнике
Подробнее о событии