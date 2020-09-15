Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений
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Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений.В источнике
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Евразия Dailyвчера в 11:48