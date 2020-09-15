Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Российская газета
Российская газета

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений

Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений.В источнике
Подробнее о событии
Новостной фронт

Израиль подписал с третьей арабской страной соглашение о примирении

Новостной фронтвчера в 14:30
ТАСС

Байден обещал после избрания президентом США развить соглашения ОАЭ и Бахрейна с Израилем

ТАСС23:34
RT на русском

Трамп надеется на присоединение новых стран к соглашению Израиля и ОАЭ

RT на русском18:22
Российская газета

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений

Российская газетавчера в 15:14
РИА Новости

Война и мир Дональда Трампа

РИА Новости01:00
Интерфакс

Трамп анонсировал нормализацию отношений Израиля и 5 арабских стран

Интерфаксвчера в 12:52
Евразия Daily

Плохое слово для палестинцев: Израиль и арабские монархии «шлифуют» сделки

Евразия Dailyвчера в 11:48

Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вопрос о размещении российских военных баз в Белоруссии не поднимался в ходе прошедших в Сочи переговоров президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги
REGNUMвчера в 04:24
669

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
1,9K

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
362

Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолецвчера в 04:07
256

СК начал проверку сотрудников МВД, задерживавших стрелявшего в метро полицейского Смирнова

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Москве начало доследственную проверку в отношении сотрудников отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене, которые пытались задержать прапорщика полиции Алексея Смирнова, открывшего по ним огонь.
ТАСС00:04

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
840

В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
10