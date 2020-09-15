Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений. Церемония прошла в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Транспорт Названы пять важных изменений в ПДД 14 сентября главред журнала «Движок» Илья Огородников прокомментировал проект изменений в правила дорожного движения, который разработали Минтранс и ГИБДД. 111

Политика Нидерланды высказались против экстерриториальных санкций США Нидерланды не поддержали практику введения экстерриториальных санкций США, касающихся европейских компаний, заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок 15 сентября во время онлайн-конференции, организованной американским фондом «Наследие». 1

Экономика РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства. 1,3K

Общество В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт В ближайшее время Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен обратиться в правительство России с предложением о предоставлении возможности тратить материнский капитал на ремонт квартиры. 58

Авто Список самых угоняемых в России автомобилей возглавил кроссовер RAV4 Как оказалось, в период с марта по август текущего года зафиксировано максимальное число угонов кроссовера Toyota RAV4 - на эту модель приходится 14% от суммарного числа хищений, а на втором месте - седан Toyota Camry с результатом 13%. 31

Здоровье Третий класс в школе №5 Южно-Сахалинска ушел на дистанционное обучение Третий класс в школе №5 Южно-Сахалинска ушел на дистанционное обучение. У одного из учеников диагностировали коронавирусную инфекцию.

Футбол ПАОК сыграет с «Краснодаром» в плей-офф Лиги чемпионов В раунде плей-офф ПАОК сыграет с "Краснодаром". Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов.

Общество Россиян предупредили о заболевании, которое опаснее коронавируса Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал о заболевании, которое несет большую опасность, чем новый тип коронавируса COVID-19. 49

Шоу-бизнес Тарзан признался в измене Королевой Стриптизер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, признался, что изменил своей супруге певице Наташе Королевой. 32

Общество На выплаты соцработникам кабмин выделил еще 1,89 миллиарда рублей Как следует из документа, опубликованного на сайте кабмина в воскресенье, 1,89 миллиарда рублей выделено социальным работникам, работающим с больными коронавирусом и людьми из группы риска.

Хоккей Нижегородское «Торпедо» проиграло «Салавату Юлаеву» в КХЛ Нижегородское «Торпедо» проиграло «Салавату Юлаеву» в матче Континентальной хоккейной лиги, состоявшемся 15 сентября, во вторник, в Уфе.

Политика Пушков жестко ответил на заявление Трампа о ликвидации Асада Сенатор Алексей Пушков подверг критике американскую внешнюю политику после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он планировал ликвидировать лидера Сирии Башара Асада. 9