Политика
ТАССИзраиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений. Церемония прошла в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.
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Автоматически обработано 7413 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Игры
Пользователи подсчитали общую стоимость всех игр в Steam
Самая масштабная цифровая площадка игровой дистрибуции Steam подсчитала стоимость всех игр, представленных в онлайн-магазине.
Mockva.ru 14 сентября в 20:15
Транспорт
Названы пять важных изменений в ПДД
14 сентября главред журнала «Движок» Илья Огородников прокомментировал проект изменений в правила дорожного движения, который разработали Минтранс и ГИБДД.
Известия вчера в 21:28
Политика
Нидерланды высказались против экстерриториальных санкций США
Нидерланды не поддержали практику введения экстерриториальных санкций США, касающихся европейских компаний, заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок 15 сентября во время онлайн-конференции, организованной американским фондом «Наследие».
ИА Красная Весна вчера в 16:14
Экономика
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости вчера в 19:22
Общество
В Калининграде чеченцы помыли обувь в православном источнике
Новый День вчера в 01:46
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем
Российский Су-27 поднимался во вторник в воздух из-за патрульного самолета ВВС США над Балтийским морем, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
РИА Новости вчера в 15:08
Общество
В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт
В ближайшее время Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен обратиться в правительство России с предложением о предоставлении возможности тратить материнский капитал на ремонт квартиры.
RT на русском вчера в 22:14
Происшествия
В Турции за избиение медсестры арестовали трех гражданок России
REGNUM вчера в 21:21
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили перевозивший наркотики самолет из США
Венесуэльские военные сбили американский самолет с наркотиками, незаконно пересекший воздушное пространство страны, сообщил глава МВД страны Нестор Ревероль.
РИА Новости вчера в 21:51
Авто
Список самых угоняемых в России автомобилей возглавил кроссовер RAV4
Как оказалось, в период с марта по август текущего года зафиксировано максимальное число угонов кроссовера Toyota RAV4 - на эту модель приходится 14% от суммарного числа хищений, а на втором месте - седан Toyota Camry с результатом 13%.
Новые автомобили вчера в 22:03
Здоровье
Телеврач Мясников назвал неявные симптомы опасных болезней
Некоторые распространенные симптомы могут быть предвестниками опасных болезней, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 14 сентября в 10:47
Политика
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Постоянное представительство России при Евросоюзе направило в Европарламент письмо с вопросами по ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости вчера в 18:03
Здоровье
Третий класс в школе №5 Южно-Сахалинска ушел на дистанционное обучение
Третий класс в школе №5 Южно-Сахалинска ушел на дистанционное обучение. У одного из учеников диагностировали коронавирусную инфекцию.
Сахалин.Инфо вчера в 23:06
Футбол
Неймар ударил игрока «Марселя» за расизм. Судья удалил пять человек
Общественная служба новостей 13 сентября в 20:48
Футбол
ПАОК сыграет с «Краснодаром» в плей-офф Лиги чемпионов
В раунде плей-офф ПАОК сыграет с "Краснодаром". Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:05
Армия и оружие
Сверхсекретным оружием Трампа могут быть ядерные боеголовки W76-2
Военное дело 13 сентября в 03:21
Армия и оружие
Минобороны объяснило нахождение российских военных в Беларуси
URA.Ru вчера в 08:44
Общество
Россиян предупредили о заболевании, которое опаснее коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал о заболевании, которое несет большую опасность, чем новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 11:27
Футбол
«Сантос» возобновил интерес к защитнику «Спартака» Айртону
Защитник «Спартака» Айртон Лукас заинтересовал бразильский «Сантос», сообщает Mercado da Bola.
Чемпионат вчера в 19:08
Здоровье
В Крыму появится более 600 новых коек для пациентов с коронавирусом
Фонд увеличат за счёт разворачивания новых коек на базе клинической больницы им. Семашко, а также перепрофилирования под прием больных санатория «Прибой».
Вести.Севастополь вчера в 08:27
Общество
СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей
84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ru вчера в 06:41
Политика
Королева Великобритании лишится управления бывшей колонией
Lenta.ru вчера в 22:26
Шоу-бизнес
Тарзан признался в измене Королевой
Стриптизер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, признался, что изменил своей супруге певице Наташе Королевой.
Известия вчера в 18:13
Общество
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума РАН.
Ведомости вчера в 05:26
Общество
На выплаты соцработникам кабмин выделил еще 1,89 миллиарда рублей
Как следует из документа, опубликованного на сайте кабмина в воскресенье, 1,89 миллиарда рублей выделено социальным работникам, работающим с больными коронавирусом и людьми из группы риска.
ФедералПресс 13 сентября в 04:43
Гаджеты
Samsung готовит новую линейку бюджетных камерофонов Galaxy F
Anonsens вчера в 03:58
Космос
Ученые создали периодическую таблицу элементов, рожденных звездами
Самые тяжелые элементы, по мнению авторов, созданы необычными сверхновыми, которые генерируют сильные магнитные поля.
Москва 24 вчера в 12:00
Хоккей
Нижегородское «Торпедо» проиграло «Салавату Юлаеву» в КХЛ
Нижегородское «Торпедо» проиграло «Салавату Юлаеву» в матче Континентальной хоккейной лиги, состоявшемся 15 сентября, во вторник, в Уфе.
Newsroom24 вчера в 14:32
Политика
Пушков жестко ответил на заявление Трампа о ликвидации Асада
Сенатор Алексей Пушков подверг критике американскую внешнюю политику после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он планировал ликвидировать лидера Сирии Башара Асада.
Газета.Ru вчера в 18:49
Общество
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM вчера в 10:58