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ТАСС
ТАСС

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений. Церемония прошла в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.В источнике
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Новостной фронт

Израиль подписал с третьей арабской страной соглашение о примирении

Новостной фронтвчера в 14:30
RT на русском

Богданов прокомментировал соглашения ОАЭ и Бахрейна с Израилем

RT на русском02:51
РИА Новости

Война и мир Дональда Трампа

РИА Новости01:00
ТАСС

Нетаньяху заявил, что радикалы из Газы пытаются помешать миру с арабскими странами

ТАСС02:15
Известия

В России оценили соглашения ОАЭ и Израиля

Известия02:56
Интерфакс

Трамп анонсировал нормализацию отношений Израиля и 5 арабских стран

Интерфаксвчера в 12:52
Евразия Daily

Плохое слово для палестинцев: Израиль и арабские монархии «шлифуют» сделки

Евразия Dailyвчера в 11:48

В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
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Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», дали рекомендации не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.
Lenta.ru00:51
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РИА Новости19:22
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США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Lenta.ruвчера в 11:30
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Школьные медики в Екатеринбурге получили право выдавать справки, чтобы разгрузить поликлиники

Согласно директиве, теперь школьный медик, прикрепленный к учебному заведению, может выдать ребенку справку, если тот болел дома в течение пяти дней включительно.
Европейско-Азиатские новости22:33

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
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Бастрыкин рассказал о работе с делами по реабилитации нацизма

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подчеркнул важность создания отдельного подразделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории.
РИА Новости02:01
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