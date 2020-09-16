Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений. Церемония прошла в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.В источнике
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