Политика
RT на русскомИзраиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях.
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Защита Алексея Буркова обжалует решение Минюста Израиля об экстрадиции россиянина в США
Эхо Москвывчера в 19:04
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Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
РБК вчера в 22:36
Армия и оружие
Состоялся тестовый запуск ракеты «Булава» на подлодке «Князь Владимир»
По информации Министерства обороны России, атомная подводная лодка «Князь Владимир» осуществила первый запуск баллистической ракеты «Булава».
Восток-Медиа вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
РБК вчера в 14:04
Политика
Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
РИА Новости вчера в 19:10
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 01:50
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Культура
Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры
Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Известия вчера в 12:20
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Кино
Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов»
Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон комедийного сериала «Сваты».
Мойка78 01:29
Происшествия
Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, который брал в долг у ее мужа
РЕН ТВ вчера в 21:05
Космос
Фото: Телескоп «Хаббл» снял чудовищное лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" заснял в космосе некий пугающий объект, который похож на чудовищное лицо.
РЕН ТВ 29 октября в 14:52
Гаджеты
В семействе SSD-накопителей Crucial BX500 появились модели ёмкостью до 2 Тбайт
Компания Crucial расширила ассортимент потребительских твердотельных накопителей (SSD) серии BX500, которые были представлены в вариантах вместимости от 120 Гбайт до 480 Гбайт в прошлом году.
3DNews 00:48
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство МТИ, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
Независимая газета вчера в 08:00
Общество
Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками
Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.
RT на русском вчера в 22:02
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов
Компания HBO анонсировала десять серий нового приквела "Игры престолов", который расскажет историю семьи Таргариенов.
VSE42.RU вчера в 06:24
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Lenta.ru вчера в 16:50
Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Газета.Ru 01:26
Кино
Мединский не увидел оснований для запрета «Джокера» в РФ
Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский заявил, что не видит оснований для запрета проката в России фильма Тодда Филлипса «Джокер», передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 23:09
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на сообщения об операции российских подлодок
Во вторник телерадиокомпания NRK сообщила о том, что российский подводный флот проводит крупнейшую операцию в северной Атлантике с участием 10 подводных лодок, которые пытаются скрытно продвинуться как можно дальше в северных морях.
РИА Новости вчера в 10:31
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Кинопоказ организовали практически все кинотеатры, цены в Новосибирске стартуют от 200 рублей, а за самые выгодные по времени сеансы переваливают за 600 рублей.
VN.RU вчера в 23:18
Музыка
Представитель Бузовой опроверг ее участие в «Евровидении»
Известия 29 октября в 10:15
Футбол
Клопп: «Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от дальнейшего участия в четвертьфинале Кубка английской футбольной лиги, если матч не удастся разнести с играми клубного чемпионата мира.
РИА Новости 01:13
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 29 октября в 15:01
Происшествия
Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто
В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
REGNUM 00:18