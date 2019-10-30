Политика
Национальная служба новостейИзраиль объявил об экстрадиции россиянина Буркова в США
В Израиле подписали документ об экстрадиции в США удерживаемого российского гражданина РФ Алексея Буркова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский Минюст. Соответствующий документ подписал министр юстиции страны Амир Охана после завершения судебного разбирательства.
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Защита Алексея Буркова обжалует решение Минюста Израиля об экстрадиции россиянина в США
Эхо Москвывчера в 19:04
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Политика
Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
РИА Новости вчера в 17:32
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия вчера в 16:35
Происшествия
Япония планирует восстановить сгоревший замок из списка ЮНЕСКО
Японские власти намерены восстановить замок Сюри из списка ЮНЕСКО в префектуре Окинава, многие строения которого полностью уничтожены пожаром, заявил на пресс-конференции генсек правительства Ёсихидэ Суга.
Коммерсантъ 00:20
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Армия и оружие
В Голливуде наладят выпуск танков Т-72 и БТР-90 для армии США
В настоящее время из запланированных к переделке 60 машин превращены в Т-72 и БТР-90 уже 12 внедорожников HMMWV и ещё 48 автомобилей конвертируют в течение 3 ближайших лет.
Популярная механика вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! 29 октября в 21:56
Политика
В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина
Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:58
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками
Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.
RT на русском вчера в 22:02
Хоккей
Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ
Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МедиаКорСеть вчера в 06:39
Экономика
Эксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП
Нацпроекты не разгонят российскую экономику, считают в британской консалтинговой компании Oxford Economics.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Спорт
Российская фигуристка нашла идеальную страну
Lenta.ru 00:43
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Lenta.ru вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика
Кремль отреагировал на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследована, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТВ Центр 29 октября в 06:35
Общество
Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года
Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).
РБК 00:15
Политика
Помпео решил за китайцев, что им не нужна Компартия
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политический строй Китая, заявив, что китайский народ якобы не желает этой модели.
РИА Новости вчера в 21:12
Хоккей
Познер назвал «позорными» нападки Малкина из-за его гражданства США
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер высказался насчет американского гражданства хоккеиста сборной России Евгения Малкина.
Газета.Ru вчера в 20:21
Авто
Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России
Компания Toyota объявила старт продаж кроссовера RAV4 новой генерации в России. Товарные машины уже добрались до официальных дилеров в РФ.
Новые автомобили вчера в 12:27
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Газета.Ru вчера в 07:22
Экономика
Forbes назвал самых надежных застройщиков в России
БИЗНЕС Online 29 октября в 02:40
Технологии
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Происшествия
В ДТП с пожарной машиной в Томске пострадали 16 человек
При столкновении автомобиля Nissan, автобуса и пожарной машины пострадали 16 человек, двое из которых — дети.
Известия вчера в 10:22
Общество
Знаки зодиака, которые хуже всего переносят осень
Lisa.ru 29 октября в 00:30
Политика
Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7
Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.
РБК вчера в 21:26
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости вчера в 19:44
Политика
Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
РИА Новости вчера в 19:10
Общество
Из-за снегопада Челябинск утром встал в пробках
По состоянию на восемь утра в городе обозначились восьмибальные пробки. Движение затруднено во всех районах Челябинска.
Челябинск Сегодня вчера в 22:55