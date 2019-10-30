Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейИзраиль объявил об экстрадиции россиянина Буркова в США

В Израиле подписали документ об экстрадиции в США удерживаемого российского гражданина РФ Алексея Буркова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский Минюст. Соответствующий документ подписал министр юстиции страны Амир Охана после завершения судебного разбирательства.
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Защита Алексея Буркова обжалует решение Минюста Израиля об экстрадиции россиянина в США

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