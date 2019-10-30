В Израиле подписали документ об экстрадиции в США удерживаемого российского гражданина РФ Алексея Буркова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский Минюст. Соответствующий документ подписал министр юстиции страны Амир Охана после завершения судебного разбирательства.

Израиль объявил об экстрадиции россиянина Буркова в США

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