Политика

RT на русскомRT на русскомИзраиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях.
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