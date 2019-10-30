Политика
RT на русскомИзраиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях.
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Общество
Twitter запретит всю политическую рекламу
Основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси заявил, что компания решила запретить у себя всю политическую рекламу.
Происшествия
В ярославском детском саду воспитанники избили девочку
Политика
Владимир Путин проведет в Калининграде заседание Госсовета
На этой неделе президент РФ Владимир Путин проведет в Калининградской области заседание Госсовета.
Гаджеты
Apple выпустит сразу 3 iPhone с поддержкой 5G
В 2020 ситуация должна измениться, и фанаты компании получат сразу три смартфона с поддержкой сетей нового поколения.
Космос
На Луне нашли необычное вещество, похожее на стекло
На обратной стороне Луны ровер «Юйту-2», который работает здесь почти десять месяцев, нашел необычное вещество.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Армия и оружие
Пентагон впервые показал видео уничтожения аль-Багдади
Общество
Эксперты назвали вузы с самыми качественными абитуриентами
В России в 2019 году выросло количество вузов с высоким (средний балл ЕГЭ — 70+) и очень высоким (80+) качеством приема: более чем на половину бюджетных мест зачислены абитуриенты со средним баллом ЕГЭ выше 70.
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Происшествия
Пять человек погибли в аварии в Подмосковье
Пять человек погибли в результате ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального ГУМВД.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Происшествия
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Общество
Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) новые поправки.
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении трех самосвалов в Углегорском районе
Политика
МИД Турции осудил принятие в США проекта о санкциях
Министерство иностранных дел Турции осудило принятие палатой представителей Соединённых Штатов законопроекта о санкциях против Анкары.
Политика
В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»
Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
Кино
Половину фильмов, профинансированных Минкультом, почти никто не увидел
Россияне не смотрели больше половины фильмов, профинансированных Министерством культуры с 2015 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.
Хоккей
Овечкин забил 23-й гол в овертайме и обновил рекорд НХЛ
Форвард Вашингтона Александр Овечкин обновил свой рекорд НХЛ по голам в овертайме.
Экономика
МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы
Депутаты Мосгордумы в среду вечером приняли в первом чтении закон о бюджете Москвы на ближайшие три года.
Футбол
«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль
Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
Общество
Раскрыта характеристика КГБ на Путина
Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга обнародовал характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн»
Новый сериал во вселенной Звездных войн "Мандалорец" обзавелся вторым трейлером.
Политика
Президент Чили заявил об отмене саммита АТЭС
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также конференцию ООН по климату из-за ситуации с протестами в стране.
Общество
Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин
По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
Политика
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.
Экономика
«Вывод и распил российских денег»: о списании африканских долгов
В ходе форума Путин заявил, что РФ списала 20 млрд долларов долгов африканским странам.