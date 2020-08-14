Политика
КоммерсантъИзраиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке
Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке Израиль впервые за четверть века договорился о полномасштабной нормализации отношений с арабской страной — ОАЭ.
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Здоровье
Минздрав изменил график работы поликлиник в Чите
Поликлиники и медицинские центры Читы изменили режим работы, чтобы избавиться от очередей.
Московский Комсомолец Чита 19:55
Общество
Губернатор отменил запрет на выезд из Кузбасса без уважительных причин
Запрет на выезд за пределы Кузбасса без уважительных причин отменил в четверг губернатор Сергей Цивилев.
Российская газета 08:56
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новости 16:33
Футбол
Диего Симеоне прокомментировал вылет «Атлетико» из Лиги чемпионов
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов.
Чемпионат 18:16
Общество
В Беларуси БелАЗ и другие предприятия начали массовые забастовки
Начались забастовки на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), в «Гродножилстрое», на заводе Белмедпрепараты, в «Гродно-Азот» и в Белгосфилармонии, сообщает «Медиазона» со ссылками на местные издания и Telegram-каналы.
Собеседник 06:37
Музыка
Ну-ка мечи стаккато на стол
Если б не продюсер Боб Эзрин, которого Deep Purple встретили на очередном витке своей сложной, полной временных кризисов и ссор истории.
Российская газета 15:40
Армия и оружие
В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США
Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru 07:13
Кино
Составлен рейтинг лучших сиквелов в истории кино
Свободная Пресса 12:12
Политика
ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске
Государственные Вести 10:06
Общество
Собянин отменил традиционные школьные линейки 1 сентября
Учебный год в Москве начнется без праздничных линеек 1 сентября.
Газета.Ru 11:00
Шоу-бизнес
Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы
Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности.
Радио Sputnik 06:34
Культура
Стали известны имена наставников третьего сезона проекта «Голос 60+»
Все трое наставников, не колеблясь, согласились принять участие в проекте. Известно, что съемки начнутся уже в ближайшее время.
ToDay News Ufa вчера в 17:36
Политика
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, о регистрации которой на этой неделе сообщил президент Владимир Путин, 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности.
РБК 20:24
Политика
Байден выбрал сенатора от Калифорнии кандидатом в вице-президенты США
Байден не раз говорил о том, что намерен выдвинуть на пост вице-президента женщину.
Evo-rus.com 03:32
Политика
Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии
Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.
Городовой 13:27
Общество
Рязанский губернатор за 2019 год заработал в 2,3 раза меньше дочери
Рязань, 13 августа 2020, 14:57 — REGNUM 10 млн рублей дохода задекларировала за 2019 год несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области.
REGNUM 07:57
Гаджеты
Эксперт назвал перезагрузку способом избежать сбоя в работе смартфона
Как избежать сбоев в работе смартфонов, возникающих из-за установленных приложений, рассказал в пятницу, 14 августа, в интервью агентству «Прайм» руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.
Известия 21:05
Происшествия
Бывшего директора банка на Сахалине будут судить за мошенничество
Органами предварительного следствия установлено, что злоумышленница, являясь директором банка, используя свое служебное положение, открывала расчетные счета на неосведомленных клиентов банка, а выдача денежных средств осуществлялась ее соучастникам, в результате чего банку причинен ущерб на общую сумму более 22 млн рублей.
Сахалин.Инфо 20:19
Кино
Создатели «Аватара 2» показали биолабораторию землян на Пандоре
Ранее Кэмерон показал съемочной группе три сцены из второй части «Аватара» с почти готовыми визуальными эффектами, создатели фильма пообещали вскоре поделиться ими со зрителями.
Sibnet Новости 20:59
Политика
Харламов призвал Лукашенко остановить насилие над белорусами
Российский юморист Гарик Харламов призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить насилие над белорусами.
Piter.tv 04:07
Шоу-бизнес
Врач рассказал, что вызвало инсульт у Ефремова
Врач-ангионевролог, доктор медицинских наук Евгений Широков оценил ситуацию со здоровьем актера Михаила Ефремова, госпитализированного ранее из зала Пресненского суда в Москве.
ФАН 18:31
Здоровье
Врач назвал группу россиян, которым не грозит коронавирус
Некоторые люди не могут заразиться коронавирусом из-за особенностей организма, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 14:51
Баскетбол
«Сан-Антонио» не сыграет в плей-офф НБА впервые с 1997 года
"Сан-Антонио" потерял шансы на выход в плей-офф и не сыграет в матчах навылет впервые с 1997 года.
ТАСС Спорт 21:00
Политика
Помпео сравнил угрозу от Китая с холодной войной против СССР
Госсекретарь США Майк Помпео в рамках рабочей поездки в Чехии заявил перед членами верхней палаты парламента о текущей угрозе со стороны Китая.
Деловое.ТВ 13:47
Наука
Останки нового вида динозавров найдены у берегов Великобритании
Новый вид динозавров был открыт во время изучения ископаемых останков, обнаруженных в прошлом году на острове Уайт.
Новые Ведомости 06:21
Шоу-бизнес
66-летняя Любовь Успенская снова стала мамой
Своей радостью знаменитость поделилась в Сети. В четверг, 13 августа, 66-летняя Любовь Успенская снова стала мамой, пишет News.ru.
Невские Новости 17:11
Авто
Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей
Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) начала штрафовать водителей за багажники на крышах авто, пишут "Аргументы и факты".
Газета.Ru 09:16
Политика
Палестина отозвала своего посла из ОАЭ на фоне соглашения с Израилем
По словам главы МИД Палестины Рияда аль-Малики, в четверг, 13 августа, из ОАЭ был отозван палестинский посол.
RuNews24.ru 18:57