Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке
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Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке Израиль впервые за четверть века договорился о полномасштабной нормализации отношений с арабской страной — ОАЭ.В источнике
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