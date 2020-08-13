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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке Израиль впервые за четверть века договорился о полномасштабной нормализации отношений с арабской страной — ОАЭ.В источнике
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RT на русском

Трамп сообщил о планах подписания соглашения ОАЭ и Израиля в Вашингтоне

RT на русском18:43
Газета.Ru

Трамп заявил о планах подписания мирного соглашения ОАЭ и Израиля в Вашингтоне

Газета.Ru18:58
Коммерсантъ

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Коммерсантъвчера в 15:22
РБК

Нетаньяху назвал соглашение Израиля и ОАЭ историческим прорывом

РБКвчера в 14:56
РИА Новости

Нетаньяху объявил о заключении мирного договора с ОАЭ

РИА Новостивчера в 14:07
Интерфакс

Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений

Интерфаксвчера в 11:37
ТАСС

В США заявили, что идея нормализации отношений Израиля и ОАЭ созрела за последние 6 недель

ТАСС19:20

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
РИА Новостивчера в 10:32
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Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру

Всех задержанных во время акций протеста в Минске выпустят из СИЗО до 6.00, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на замглавы МВД Белоруссии - начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова.
РИА Новости18:33
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики.
Российская газета19:11
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Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village.
ИА Красная Веснавчера в 14:05
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Разработчики Fall Guys выдадут компенсации из-за проблем с серверами

На днях стало известно, что сервера в игре Fall Guys плохо работали, из-за чего геймеры не могли ею насладиться в полной мере По данным студии Mediatonic, игроки получат компенсацию в виде игровой валюты.
Честный рейтинг букмекероввчера в 10:06

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомостивчера в 08:54
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