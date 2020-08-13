«Чертаново» одержал победу в ФНЛ благодаря голу 15-летнего Пиняева

Футболисты «Иртыша» позже разбавили счет (76'), а их гол стал единственным во встрече. В итоге победу (2:1) забрали игроки ФК «Чертаново».