Российские и израильские дипломаты намерены решить проблему задержаний в аэропортах. Страны пошли на переговоры после того, как в московском аэропорту задержали 46 израильтян и потребовали у них въездные визы.

Израиль и Россия договорились решить проблему задержаний в аэропортах

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