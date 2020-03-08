Общество
РИА НовостиИзраиль может ввести карантин для приезжающих из всех стран
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если будут предприняты новые шаги относительно карантина по коронавирусу для возвращающихся из-за границы, то это коснется всех стран.
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Обязательный карантин для всех прибывающих в Израиль может затронуть 200 тысяч человек
Эхо Москвывчера в 16:01
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