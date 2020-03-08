Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если будут предприняты новые шаги относительно карантина по коронавирусу для возвращающихся из-за границы, то это коснется всех стран.

Израиль может ввести карантин для приезжающих из всех стран

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