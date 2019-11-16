Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаИзраиль начал наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля в субботу утром начала наносить удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Такую информацию распространила пресс-служба израильской армии.
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Израильская армия начала наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

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