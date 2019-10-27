Политика

ИзвестияИзвестияИзраиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Местные чиновники объясняли это тем, что граждане РФ стали гораздо чаще приезжать в страну в поисках заработка, пользуясь безвизовым режимом для туристов.
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Израиль ввел ускоренную процедуру рассмотрения прошений об убежище от граждан России

ТАСС10:10

Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Известия10:20

Убежище в Израиле: просьбы россиян рассмотрят в ускоренном режиме

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Израиль стал ускоренно рассматривать запросы об убежище от россиян

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Шалом, славяне! Израиль ускоряет процедуру получения убежища для россиян

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Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище

Газета.Ru13:27

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URA.Ru13:48
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Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.
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