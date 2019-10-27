Политика
ИзвестияИзраиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Местные чиновники объясняли это тем, что граждане РФ стали гораздо чаще приезжать в страну в поисках заработка, пользуясь безвизовым режимом для туристов.
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Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
Армия и оружие
Трамп подтвердил гибель лидера ИГ
Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Политика
В Сети появились фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади
Белый дом опубликовал фотографии президента Америки Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
Армия и оружие
Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы
«Сирийские демократические силы» начали отвод военизированных формирований курдов от сирийско-турецкой границы, признав соглашение, достигнутое в Сочи президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Общество
Первая партия «Фризиума» поступила в Россию
Первую партию противоэпилептического препарата «Фризиум» для более чем 500 детей привезли в Россию, сообщила директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.
Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Авто
УАЗ рассказал об уникальном автодоме на базе «Буханки»
Еще в 80-х годах итальянцы представили Adventure Camper построенный на базе УАЗ-452. Автомобиль имел множество крайне интересных доработок.
Политика
Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии
На земельных выборах в германской Тюрингии лидирует партия «Левая», сообщают информагентства со ссылкой на данные нескольких экзит-полов.
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Политика
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс
Культура
Новый клип Александра Реввы собрал более миллиона просмотров за сутки
Клип снят на песню «Она решила сдаться». По сюжету Александр Ревва переосмысляет известную историю любви Алладина и прекрасной Жасмин.
Происшествия
Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город
Вечером в Свердловской области газоснабжения были лишены свыше 37 тыс. человек, об этом сообщает «Облгазета.ru».
Футбол
Доменико Тедеско: нам еще есть над чем работать
Московский "Спартак" обыграл "Локомотив" в 14 туре российской премьер-лиги.
Происшествия
Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине
Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
Единоборства
Российский боец ММА нокаутировал украинца ногой в падении
Российский боец смешанного стиля (ММА) Имам-Шапи Мухтаров ногой в падении нокаутировал украинца Анатолия Сафронова в бою на турнире "Битва в Волгограде".
Футбол
Карпин готовится снова стать отцом
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что снова станет отцом.
Происшествия
Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств
Музыка
Супруга Джастина Бибера отреагировала на новый клип Селены Гомес
Новый клип американской певицы Селены Гомес на песню Lose You To Love Me вызвал негодование у супруги Джастина Бибера Хейли.
Космос
Подо льдами Плутона может существовать океан
Что же касается избыточной массы, то по мнению ученых, она вызвана наличием азотного льда под поверхностью равнины Спутника и глубинным океаном.
Космос
Назван самый первый цвет во Вселенной
В ходе последнего исследования ученые установили, какой цвет появился в космосе самым первым.
Общество
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
Наука
Мозг может «ремонтировать» себя во время сна
Во время новой научной работы ученые выяснили, что в период сна мозг устраняет повреждения, борется с болезнями и реорганизует связь между нервными клетками.