Армия и оружие
ИА Красная ВеснаИзраиль нанес ракетные удары по Сирии
Ракетный удар нанесли вертолеты израильских ВВС по юго-западному району Сирии, 1 мая сообщило SANA. По данным агентства, Израиль выпустил пять ракет со стороны Голанских высот по позиции сирийской армии, расположенной в 40 км от Дамаска.
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Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Политика
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Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Экономика
В России с 1 мая начинает действовать программа льготной ипотеки
На территории России с 1 мая вступит в силу ряд новых законов, среди которых — запуск программы льготной ипотеки, повышение пенсий и изменения в правилах банковских переводов.
ПолитРоссия 03:39
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Футбол
«Бавария» может подписать 17-летнего защитника из Шотландии
«Бавария» интересуется левым защитником шотландского «Хартса» Ароном Хики.
Матч ТВ 02:47
Общество
В России выявлено еще 7933 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:38
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Киберспорт
Valve отложила The International 2020. Турнир может пройти в 2021 году
Cyber.sports.ru вчера в 18:49
Общество
Еще двое нижегородцев скончались от коронавируса
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, у местных врачей есть все необходимое, чтобы лечить пациентов с COVID-19.
Ньюс-НН 04:01
Политика
Вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата
Десятки жителей штата Мичиган, некоторые из которых были вооружены, собрались в четверг в здании местного Капитолия в знак протеста против постановления губернатора Гретхен Уитмер о необходимости самоизоляции и возможного продления срока действия этого документа, сообщает телеканал Fox News.
Взгляд.ру вчера в 20:20
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Политика
Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой
Ведомости вчера в 17:19
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Общество
За сутки у 232 человек в Свердловской области выявлен коронавирус
Уральский меридиан 03:45
Энергетика
Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
Спорт
WADA завершило расследование в отношении российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов, допинг-пробы которых хранились в московской лаборатории.
RT на русском 01:50
Общество
У главы Буйнакска диагностировали коронавирус
Глава дагестанского города Буйнакск Исламудин Нургудаев заболел, у него подтвердился коронавирус нового типа, сообщил сам мэр в своем Instagram.
Российская газета 04:44
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
Общество
Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
Общество
За сутки в Москве выздоровел после коронавируса еще 631 пациент
В Москве за сутки выздоровел после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 631 пациент.
Вести.Ru 03:31
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru вчера в 06:37
Политика
Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане
Вашингтон, 1 мая 2020, 01:26 — REGNUM Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 связано с деятельностью лаборатории в китайском Ухане, заявил 30 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 18:26
Общество
Город в Швеции борется с коронавирусом цыплячьим пометом
В стране, в отличие от большинства других государств, не объявляли строгий карантин из-за коронавируса, власти лишь рекомендовали людям соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. По этой причине сам праздник не был запрещен, хотя жителей «попросили» избегать групповых скоплений.
Росбалт вчера в 11:30
Происшествия
В Приамурье обнаружена мертвой сотрудница полиции
Тело сотрудницы полиции обнаружено в пятницу, 1 мая, в одной из квартир города Тында Амурской области.
Известия 03:46
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
Общество
Тульское УГИБДД борется с пробками на въезде в регион
Сегодня с 9 утра в Тульской области по указу губернатора начал действовать режим цифровых пропусков, которые должны иметь все граждане, въезжающие в регион или выезжающие из него на любом виде транспорта.
Молодой коммунар вчера в 13:02
Общество
Коронавирусом за сутки заразилось рекордное количество россиян
COVID-19 в России за сутки заболели 7933 человека, это самый большой прирост за все время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Sibnet Новости 03:58
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия вчера в 06:44
Здоровье
«Ъ» разбирался, как студентов-медиков будут отправлять на практику в больницы для пациентов с COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин 24 апреля попросил премьер-министра Михаила Мишустина поручить Минздраву и Минобрнауки подготовить приказ о направлении студентов-медиков 4–5-х курсов в больницы, где лечат пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru вчера в 12:28