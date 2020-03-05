Армия и оружие
Аргументы и ФактыВ Сирии заявили об успешном отражении израильской ракетной атаки
Силы противовоздушной обороны Сирии успешно отразили израильскую ракетную атаку, передает РИА Новости. По данным местных медиа, подразделения ПВО отразили нападения в провинциях Хомс и Кунейтра. Израиль провел атаку с территории Голанских высот, однако ни одна из выпущенных ракет не достигла цели.
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