Силы противовоздушной обороны Сирии успешно отразили израильскую ракетную атаку, передает РИА Новости. По данным местных медиа, подразделения ПВО отразили нападения в провинциях Хомс и Кунейтра. Израиль провел атаку с территории Голанских высот, однако ни одна из выпущенных ракет не достигла цели.

В Сирии заявили об успешном отражении израильской ракетной атаки

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