Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъИзраиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты

В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа. «Террористы в Газе только что выпустили две ракеты по Израилю»,— сообщило израильское военное ведомство в 19:25. Через час стало известно об еще одной ракете.
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Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

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Истребители и вертолеты атаковали объекты ХАМАС в Газе в ответ на ракеты

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РИА Новостивчера в 17:51

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RT на русскомвчера в 16:49

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Газета.Ruвчера в 15:06

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