Армия и оружие
КоммерсантъИзраиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты
В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа. «Террористы в Газе только что выпустили две ракеты по Израилю»,— сообщило израильское военное ведомство в 19:25. Через час стало известно об еще одной ракете.
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости вчера в 10:26
Здоровье
В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой
В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой.
МИР 24 вчера в 14:20
Происшествия
В Забайкалье жители посёлка сожгли здание администрации
В ночь на 31 мая в посёлке Жипхеген Хилокского района Забайкальского сгорело одноэтажное административное здание, в котором располагались местная администрация, офис микрокредитной организации и библиотека.
Байкал-Daily вчера в 22:07
Автоспорт
Квят и еще пятеро гонщиков «Ф-1» отказались вставать на колено
Газета.Ru вчера в 14:20
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости вчера в 17:04
Происшествия
В штате Мэриленд 19 человек пострадали при падении дерева на гараж
В результате падения на гараж во время бури большого дерева пострадали 19 человек, один из них находится в критическом состоянии.
Известия вчера в 23:09
Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru вчера в 08:35
Политика
Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ вчера в 21:50
Происшествия
В Якутии обнаружили в лесу несанкционированное кладбище мусульман
Несанкционированное кладбище находится за птицефабрикой: пустые необитые деревянные гробы валяются в грязи и мусоре.
REGNUM вчера в 22:54
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости вчера в 15:29
Общество
Почти 26 тысяч школьников на Кубани напишут ЕГЭ по русскому языку
6 июля экзамен по русскому языку сдадут 16280 выпускников, 7 — 9444.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 10:33
Экономика
Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах
В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить число социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
РБК вчера в 14:42
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
Создан ТОП-10 лучших хорроров, которые были созданы за десятилетие.
ToDay News Ufa вчера в 02:09
Здоровье
Витамин D снижает риск развития болезней сердца
Специалисты обратили внимание, что в 25 из 32 таких работ была выявлена взаимосвязь низких показателей витамина D с повышенным риском развития артериальной гипертонии.
Медпульс вчера в 17:05
Происшествия
Восемь человек погибли при столкновении двух самолетов
Lenta.ru вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Александр Петров впервые показал свою старшую сестру
Подписчики пришли в восторг, отметив, что брат и сестра действительно очень похожи.
КМВ Новости вчера в 07:47
Общество
Прокурор запросил шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой
News.ru 03 июля в 05:17
Общество
Россиянам объяснили, как правильно выбирать колбасу
Ранее «Профиль» писал о том, как правильно выбрать красную икру и красную рыбу.
Профиль вчера в 22:34
Наука
Опубликованы научные факты о щекотке
Rusargument 04 июля в 17:29
Космос
Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab прошел неудачно
ПолитРоссия вчера в 03:42
Хоккей
Доус может стать игроком «Ак Барса»
В минувшем сезоне в «Автомобилисте» Доус заработал 150 миллионов рублей, но в «Ак Барсе» готов пойти на существенное снижение зарплаты.
Советский спорт 04 июля в 03:59
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности
У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находятся на относительно низком уровне.
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Группа ученых попросила ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Почти 240 ученых из 32 стран призывают Всемирную организацию здравоохранения признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции, пишет The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:18
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 03 июля в 09:40
Общество
Американский город наводнили сотни вооруженных людей
В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
Вести.Ru вчера в 13:29
Экономика
Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей
В июле часть пенсионеров может получить выплату в 12 700 рублей.
iReactor вчера в 07:48
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 будет самым дорогим в истории серии Note
Samsung Galaxy Note 20 будет самым дорогим в истории серии Note, сообщил источник в социальной сети Twitter.
Astera вчера в 11:43