В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа. «Террористы в Газе только что выпустили две ракеты по Израилю»,— сообщило израильское военное ведомство в 19:25. Через час стало известно об еще одной ракете.

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты

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