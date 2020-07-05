Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъИзраиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты

В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа. «Террористы в Газе только что выпустили две ракеты по Израилю»,— сообщило израильское военное ведомство в 19:25. Через час стало известно об еще одной ракете.
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Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Эхо Москвывчера в 20:27

Истребители и вертолеты атаковали объекты ХАМАС в Газе в ответ на ракеты

ТАССвчера в 16:44

Израиль ответил на ракетные удары палестинских радикалов

Вести.Ruвчера в 16:57

Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы

РИА Новостивчера в 17:51

Израильская авиация ударила по объектам ХАМАС в секторе Газа

RT на русскомвчера в 16:49

Израильские ПВО перехватили ракету, запущенную из сектора Газа

Газета.Ruвчера в 15:06

Израиль сообщил о ракетном ударе из сектора Газа

РБКвчера в 15:22
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Horizon Zero Dawn в Steam подорожала почти в три раза

Чемпионат вчера в 05:36
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Происшествия

При жесткой посадке вертолета в Ростовской области погиб человек

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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости вчера в 17:04
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Здоровье

В Индонезии предложили лечить коронавирус эвкалиптовым ожерельем

Министерство сельского хозяйства Индонезии показало антивирусное ожерелье, сделанное на основе эвкалипта, которое способно помогать в лечении людей, заболевших коронавирусом, пишет издание Jakarta Post.
МИР 24 вчера в 23:48
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Гаджеты

Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года

Программа для тестирования производительности устройств AnTuTu объявила итоги июньского рейтинга смартфонов, обладающих самой высокой производительностью.
UfaTime.ru вчера в 07:41
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Экономика

Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США

В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP).
Известия вчера в 17:01
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Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
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Авто

В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров

Автоновости дня 04 июля в 05:55
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Общество

Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом

Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
Газета.Ru вчера в 13:19
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Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru вчера в 07:45
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Происшествия

Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС вчера в 10:11
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
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Космос

Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab прошел неудачно

ПолитРоссия вчера в 03:42
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Космос

В России назвали сроки первого за шесть лет запуска спутника ГЛОНАСС

Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» намечен на август.
Lenta.ru вчера в 21:48
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Армия и оружие

С-500 смогут уничтожать гиперзвуковое оружие в ближнем космосе

Ракета С-500 «Прометей» будет способна уничтожать гиперзвуковое оружие в ближнем космосе, сообщает газета «Красная звезда».
Аргументы и Факты 02 июля в 21:32
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Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
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Армия и оружие

Украина направит на Крым три дивизиона крылатых ракет «Нептун»

Военные Украины разместят в Черноморском и Азовском регионах три комплекса крылатых ракет, направленных на Крымский полуостров.
Российский Диалог 00:43
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Общество

Летние кафе откроют в Новосибирской области

Губернатор области Андрей Травников отметил, что принял решение о возобновлении работы летних веранд на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.
Газета.Ru 00:56
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Общество

В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса.
РБК вчера в 21:53
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Общество

В Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом

По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 2085 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 898 выздоровели.
РИА Новости 00:19
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Политика

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Стремление Соединенных Штатов отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом.
РБК вчера в 17:53
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Космос

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 03 июля в 09:40
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Политика

Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ вчера в 21:50
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Общество

Яхту-ледокол Олега Тинькова за €100 млн спустили на воду в Нидерландах

В нидерландском городе Флиссинген спустили на воду первую в миру частную яхту-ледокол.
Секрет фирмы вчера в 10:03
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Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
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Происшествия

Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом

В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
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Политика

Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
Московский Комсомолец 00:51
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
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Экономика

Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей

Заявление подавать не нужно, уточнили в ПФР. Размер выплаты индивидуален для каждого пенсионера, ее средний размер – 12 700 рублей.
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