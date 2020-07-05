Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъИзраиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты

В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа. «Террористы в Газе только что выпустили две ракеты по Израилю»,— сообщило израильское военное ведомство в 19:25. Через час стало известно об еще одной ракете.
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Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

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Истребители и вертолеты атаковали объекты ХАМАС в Газе в ответ на ракеты

ТАСС16:44

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RT на русском16:49

Израильские ПВО перехватили ракету, запущенную из сектора Газа

Газета.Ru15:06

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РБК15:22
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